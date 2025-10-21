El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Decenas de personas observan un vídeo con la portada del nuevo álbum de Rosalía, este lunes en el centro de Madrid. E. P.

Rosalía publicará su próximo álbum 'Lux' el 7 de noviembre

La cantante catalana lo anuncia en sus redes sociales con un vídeo que, por sorpresa, proyecta a la vez en una pantalla gigante en el centro de Madrid

R. C.

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025

Comenta

La cantante catalana Rosalía ha anunciado este lunes por la noche que su cuarto álbum de estudio se llamará 'Lux'. En concreto, se publicará a nivel mundial el próximo 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de su anterior obra, 'Motomami', en 2022. El anuncio, según confirmó ella misma a través de una publicación en TikTok se tenía que haber hecho a la vez en Madrid -donde ella haría por sorpresa una breve aparición en la céntrica Plaza de Callao- y en Nueva York, pero en la ciudad estadounidense se adelantaron al evento español.

«Abro mi móvil y veo que el 'reveal' que íbamos a hacer ya se ha hecho», admitía Rosalía con un tono en el que ella parecía ser la primera que no esperaba que las cosas salideran así. Eso pasaba después de que aparecieran –también en redes sociales- varias imágenes de un anuncio publicitario en Times Square de Nueva York para compartir la salida de su nuevo proyecto musical.

De hecho, Rosalía había acudido en un coche a las proximidades de la conocida plaza madrileña para prepararse, de cara a esa intervención aparentemente inesperada. Sin embargo, tras lo ocurrido al otro lado del Atlántico, dicha aparición finalmente se canceló y la cantante, ya descubierta por decenas de fans, optó por marchar a paso rápido hasta un hotel de la cercana Gran Vía, donde optó por quedarse hasta que la multitud que se iba formando optara por marcharse a sus casas.

Mientras, tanto aficionados de la artista catalana como curiosos se veían sorprendidos por la publicación, casi al mismo tiempo, del esperado vídeo promocional de su próximo álbum. Las imágenes se podían ver en las pantallas gigantes exteriores del cine Callao y en ellas aparece Rosalía con un vestido blanco que recuerda al de las monjas, sobre un fondo azul con la palabra 'Lux' y la fecha de estreno de su nueva obra musical.

