El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Solucionados los retrasos en la Línea 1 del metro en dirección a Etxebarri
Logo Patrocinio
Rosalía, durante la actuación de los Grammy AFP

Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia)

F. Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

La gira mundial con la que Rosalía presentará su último lanzamiento hará ocho conciertos en España, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona, y llegará a diferentes capitales europeas, Norteamérica y Latinoamérica. Lo ha anunciado este jueves en un cartel en el que se puede ver la portada de 'Lux' y todas las fechas y las ciudades en las que actuará en su gira de 2026. Además, al anuncio oficial por redes sociales le acompaña una imagen de la cantante en la que viste una camiseta blanca en la que se puede leer «Me voy de tour 2026».

Aunque la catalana actuará en el Movista Arena de Madrid el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13, 15, 17 y 188 de abril, Rosalía comenzará su gira en Lyon (Francia) el 16 de marzo. Desde ese día, ofrecerá 42 conciertos en los que presentará un disco que lanzó a principios de noviembre y en eñl que muestra sin paños claientes su admiración a Dios y canta, hasta en más de una decena de idiomas, a su creencia, a los hombres, a los robots y al machismo, entre otros temas.

Un repertorio de canciones que pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Rosalía irá a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation. La preventa será el 9 de diciembre a la misma hora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  6. 6

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  7. 7 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  8. 8 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  9. 9

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux