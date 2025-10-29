El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El compositor andaluz, este miércoles en el auditorio del BIME. Ignacio Pérez

«A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»

El legendario Manuel Alejandro repasa sus éxitos en el BIME y reivindica la música en español

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:18

Comenta

Leyenda viva de la música española y compositor de los éxitos de grandes artistas como Julio Iglesias, Raphael, Plácido Domingo, Rocío Jurado o Luis Miguel; ... Manuel Alejandro (Jerez de la Frontera, 1932) sigue en plena forma y con físico imponente a sus 93 años y ha aterrizado esta tarde en la segunda jornada del Bime para hacer repaso de su vida y sus composiciones más célebres.

