«A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»

Leyenda viva de la música española y compositor de los éxitos de grandes artistas como Julio Iglesias, Raphael, Plácido Domingo, Rocío Jurado o Luis Miguel; ... Manuel Alejandro (Jerez de la Frontera, 1932) sigue en plena forma y con físico imponente a sus 93 años y ha aterrizado esta tarde en la segunda jornada del Bime para hacer repaso de su vida y sus composiciones más célebres.

Renunciando al sofá que le habían preparando y sentándose en una banqueta, el nonagenario compositor ha exhibido gran capacidad de oratoria y un excelente sentido del humor que ha impregnado la hora larga de apasionante conferencia. Con un libro biográfico bajo el brazo publicado este año, 'Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones', el compositor andaluz ha sido entrevistado por la periodista colombiana Leila Cobo.

El autor de canciones como 'Yo soy aquel', 'Soy rebelde', 'Como yo te amo', 'Se nos rompió el amor' o 'Señora' ha desplegado una reivindicación de los compositores que cantan sus propias canciones y ha elogiado la canción de habla hispana y su éxito universal en las últimas décadas. «No es necesario ser Quincy Jones ni Caruso para triunfar en el ramo», ha zanjado, antes de celebrar que «en la industria por fin se va reconociendo lo esencial, la canción». Y es que durante el siglo XX «el autor siempre se movió en la sombra porque la canción era del divo».

Como ejemplo de las nuevas generaciones que cuidan las canciones ha citado a Rosalía, haciendo irónica referencia a la letra del nuevo single de la catalana: «A mí que se me había roto el amor de tanto usarlo y ahora llega Rosalía diciendo que cuanto más se folla más se ama. Así que ya no hay temor alguno».

«Yo soy feliz con un sonido de lata de sardinas y yendo de Beethoven a Leiva o de Brahms a Alborán», ha confesado, leyendo un texto para la ocasión lleno de referencias a su trayectoria y a la evolución de la industria musical, incidiendo también en la IA, «que será la que nos haga despertar al dejarnos cruzados de brazos y ver avergonzados que hemos dejado de soñar con las estrellas».

«Hay que estudiar para ser mejor pero la canción no sale del estudio, sino de la sensibilidad de la persona. Si no se tiene esa esencia y ese corazón, no dejas de ser una inteligencia artificial. Esa IA no llegará a sentir jamás lo que sentimos nosotros cuando sabemos que sentimos en esos momentos que hemos sentido».

Preguntado por la versión de este año de Selena Gómez en inglés de 'El muchacho de los ojos tristes', el compositor andaluz ha reconocido que le gustan mucho más sus canciones en el idioma original:«Hay canciones mías que luego han triunfado en inglés pero si se cambia el palabreo que yo tengo no es lo mismo».

En esa línea, cree Alejandro que el español es muy idioma muy poderoso y lo achaca a la tradición religiosa de la culpa. «En los países anglosajones son más libres, pero nosotros tenemos el envoltorio de la religión y gracias a eso tenemos la culpa y el deseo, y eso nos hace escribir mejor».