El romántico Rafael Berrio Paul San Martín, Lutxo Neira, Karlos Arancegui, Rafa Berrio y Joseba Irazoki en 'Las tornas cambian'. / ÓSCAR ESTEBAN Inspirado y escoltado por una banda de lujo e implicada, el cantautor rock donostiarra emocionó y se creció en el estreno en el Kafe Antzokia de su álbum 'Niño futuro' ÓSCAR CUBILLO Viernes, 4 octubre 2019, 13:41

Concierto de presentación emocionante y en gradación de 'Niño futuro', el cuarto disco en solitario del cantautor rock culto y maldito donostiarra Rafael Berrio el jueves en un Antxiki con unas 111 personas, tan interesadas que se apretaron en la mitad delantera del recinto hasta dificultar sobremanera el abrirse paso hacia la barra. Berrio, con un sombrero que le daba un aire a Woody Allen según Óscar Esteban, ofreció uno de los mejores conciertos que le hemos visto y estuvo escoltado por cuatro profesionales con pedigrí e implicados en la tarea: el bajista argentino Lutxo Neira (Ruper Ordorika, etc), quizá el mejor de todos; el pianista donostiarra Paul San Martín (carrera blusera en solitario tiene), siempre adecuado a cada estilo, incluso al rock americano (lástima que su teclado eléctrico reverberara un tanto); el baterista tolosarra Karlos Arancegui (Rulo, Erentxun…), que golpeó a los parches con más fuerza que nunca («sí, normalmente es más sutil, ¿verdad?», comentó Óscar, y al final nos confió Karlos: «¿duro?, ¡si me he estado conteniendo!»; bueno, quizá era por verlo desde la primera fila); y el guitarrista navarro Joseba Irazoki (carrera en solitario, además ahora con Nacho Vegas…), que se mostró contenido para lo que es él, siempre al servicio de las canciones (y encantó a todos los presentes). Después de una de ellas, espontáneamente el público jaleó a cada uno de ellos: «¡bien, Joseba!», «¡aúpa, Lutxo!», «ese Paul…», «¡ese batería!».

Contento con ellos, Rafael Berrio condujo un concierto de 15 canciones en 90 minutos apuntando hacia arriba y sin nunca flojear a pesar de la atmósfera variable de las canciones. La velada se abrió con la canción 'Niño futuro' sonando del disco por los altavoces a modo de introducción ambiental, subieron a la tarima los escuderos, comenzaron a tocar amalgamándose con la grabación (qué bueno Lutxo, qué expresión atenta y constante la de Arancegui…), y por fin se incorporó Berrio prolongando la extensa enumeración intelectual (con perdón) postrera. Un arranque velvetiano que continúo con el narcótico puro Lou Reed 'Abolir el alma', basado en textos de Cioran, y el power-pop optimista y guitarrero de 'Las tornas cambian'.

Rafael Berrio (San Sebastián, 1964), contento y con sombrero a lo Woody Allen. / ÓSCAR ESTEBAN

Rock a medio gas fue el de 'Algo delicado', más relax sureño (las slides de Irazoki, el recitado gótico) empapó 'Arcadia en flor' (para la película de Jonás Trueba 'La reconquista' y nominada a los Goya a la mejor canción en 2017; pero lo ganó Silvia Pérez Cruz por la canción 'Ai, ai, ai' de la película 'Cerca de tu casa'), y la reunión se endureció espiritualmente en la plegaria 'Sé libre, sé mía' y a continuación en la que Rafael presentó como «una canción de sobra conocida», 'Como Cortés' (quemando naves, aunque en realidad las barrenó, por si hubiera necesitado reflotarlas), tema que resonó a alt co a lo Band Of Horses.

«Voy a hacer una canción muy romántica ahora. Bueno, como todas», así introdujo 'Somos siempre principiantes', también de la película 'La reconquista' («esta es que es Lou Reed en 'New York', vamos», ubicó Esteban, aunque a Berrio no le agrada que le etiqueten como el Lou Reed vasco), y ya hasta el final la electricidad no sólo fue estática sino también física: 'Mis ayeres muertos' borboteó velvetiana; 'Dadme la vida que amo', la que abre el disco, brilló vitalista como el cineasta Paolo Sorrentino; 'Considerando' difuminó su aire Van Morrison pero resopló setentera y funcionó a pesar de que a Berrio se le rompió una cuerda de su guitarra; 'Tu nombre', «una balada también romántica, a ver si os gusta», rompió dramática, cual película en blanco y negro («son imágenes menos dramáticas y más efectivas que las de Diego Vasallo», comparó a los dos donostiarras el jarrillero Óscar Esteban); la muy Lou Reed 'Mi álbum de nubes de cielo' contuvo un estupendo piano de Paul San Martín; y el bis doble lo abrió Rafa a solas en una emocionante, sentimental y culta 'El mundo pende de un hilo' (de un hilo El Greco, de un hilo Bach… y las hojas muertas caen, caen, caen. caen…; por cierto, Rafa tenía a sus pies las letras, pero no se notó cuándo las miraba) y lo cerró la banda al completo con una redonda y contenta 'No sólo de amor (del aire también se vive)'.

«Ha sido de una belleza que nos reconcilia con el mundo», sentenció al acabar una guapa jovezna anónima. Estimados lectores, háganse un favor y chequeen la discografía casi completa de Berrio que se puede oír en su página web. Nuestros álbumes favoritos son '1971', su debut en solitario mano a mano con Joserra Senperena, y el primer LP de Amor A Traición, el negro, y no se preocupen si les saltan las lágrimas al oír la segunda canción, 'La misma mujer distinta', pues es lo más normal.