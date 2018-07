«El rock and roll se puede hacer en cualquier idioma», afirma Irrintzi Ibarrola El grupo Confluence, durante un concierto. El septeto de veteranos vizcaínos anda mostrando en concierto el rock americano con especias blues de su segundo disco, 'Volcano' ÓSCAR CUBILLO Viernes, 27 julio 2018, 12:43

Hoy damos cancha a un grupo de siete veteranos en cuyo currículo figuran nombres importantes, e incluso pioneros, de la escena regional, caso de Dinamita Pa Los Pollos, Mercado Negro, Los Fastuosos de la Ribera, Enbor, Alen, Juan Carlos Pérez, Gontzal Mendibil… Ahora se han puesto a las órdenes, o casi, de Irrintzi Ibarrola, ex Nobody Else Blues Band y Hollers, quien en tres años, ampliando el formato desde el dúo inicial hasta el septeto actual, mezclando blues y rock americano ya ha conseguido publicar dos discos, ambos registrados en quinteto. El debut fonográfico se tituló 'Black Stone', y el segundo álbum de Confluence es 'Volcano', un listado reminiscente de Bruce Springsteen, Willie Nile o el Elliott Murphy épico, con toques festivos a lo Elvin Bishop, el magisterio de Dylan, el reflejo de Mark Knopfler y derivaciones sudistas suavitas e incluso palúdicas. Cuenta con varios colaboradores, caso de Iñaki Uranga de El Consorcio, Javi Alzola de Los Fitipaldis, Javier García y Agustín Zubiaga de LA West, y Macarena Soto de Copernicus Dreams.

A su reválida le falta un poco de producción, pero con ella están dando bastantes bolos y ya les hemos podido ver en la Sala BBK, en el estreno de 'Volcano', y en el Areatza Music and Beer Festival. «Esos dos han sido los conciertos más destacables por el tamaño del escenario y los grupos del cartel», comenta Irrintzi Ibarrola, voz, guitarra acústica y compositor de Confluence, al que entrevistamos de cara a su concierto del domingo abriendo la tercera jornada del Mundaka Festival (19 h, 50 €).

-¿Por qué habéis elegido el nombre de Confluence?

-Se ajusta a lo que somos: una confluencia de músicos que provienen de estilos y culturas musicales distintas para hacer canciones. Los hemos puesto en inglés porque las canciones están cantadas en ese idioma.

-¿Sabéis que hay un montón de grupos así llamados, algunos de los cuales también tienen sus discos subidos a Bandcamp, como vosotros?

-Más que nombres de bandas, hay muchos títulos de discos y canciones con ese nombre. O en plural.

-Vaya, hay unos Confluence de Denver, Colorado, que hacen rock matemático. Un ruso que elabora electrónica desde Madrid. Unos ingleses de Nottingham que le dan al metal. ¿Vosotros hacéis rock americano?

-El argumento musical varía de canción a canción, pero siempre mezclamos distintos estilos de la música afroamericana: blues, country, soul, gospel, rock and roll. Personalmente, estoy muy apegado al country-blues y al Delta blues, a leyendas como Robert Johnson y Blind Lemon Jefferson, pero la banda, imprime toques más roqueros y poperos mediante los arreglos que se preparan colectivamente. El repertorio está compuesto por temas compuestos por mí (afirma Irrintzi Ibarrola), aunque también tocamos algunas versiones.

-¿Por qué cantáis en inglés?

-A mí, como creo que a casi todo el mundo, me empezó a gustar el blues, el country y el rock and roll mucho antes de comprender qué decían las letras. De hecho, cuando comencé a comprenderlas me llevé no pocas decepciones. La voz es un instrumento solista cuyo sonido debe transmitir algo no sólo por el mero significado del texto, sino por su ejecución y por su intención.

-¿El rock americano es posible en castellano, como dice Hendrik Roever, de Los Deltonos?

-Naturalmente que el rock and roll se puede hacer en cualquier idioma.

-¿Y Confluence a qué le cantáis?

-Son asuntos recurrentes en la música que nos gusta: amor, desamor, cierta crítica social y algunos toques de humor.

-Comenta el segundo disco y sus diferencias con el primero.

-El primero, 'Black Stones', se grabó en un día. Entramos al estudio Tío Pete, se sonorizaron todos los instrumentos y grabamos todos los músicos juntos varias tomas de seis temas de nuestro repertorio, todos originales. La grabación era prácticamente una exigencia para continuar dando bolos, una especie de carta de presentación. 'Volcano', editado por el sello Gaua Records, se compone de 14 temas de raíz americana: doce composiciones originales mías (insiste Irrintzi) arregladas por toda la banda y dos versiones, 'See that my grave is kept clean' de Blind Lemon Jefferson y 'John the Revelator' de Son House.

-Ajá. Ya habíamos identificado las versiones, dos clásicos del blues.

-Además, hay blues primigenio en 'No Matata', donde un solo acorde es suficiente, o en 'The Puppet' que cierra el disco a modo de fiesta criolla en New Orleans. Hay country casi acústico como 'Loving wife' y 'Volcano', rock en 'My baby is gone', pop-rock dylaniano sobrevolando 'A love song', oscuridad sonora y gutural en 'Dark Moon', country-rock con mensaje social dedicado al poeta comunista Marcos Ana en 'Tell me what a tree is like', baladas sentidas como 'Little Ain' o 'Happy 13', y ritmos del delta como 'I Always think about you'.

-¿El disco hace justicia a vuestro directo? Es que son 14 cortes y algunos parecen como apuntes.

-Los catorce temas del disco los tocamos habitualmente en nuestros bolos. Así lo hicimos, por ejemplo, en la Sala BBK. Y grabamos esos catorce temas por pistas. No sé a qué te refieres con que algunos temas parecen apuntes. ¿Cuáles? ¿Qué significa que parecen apuntes?

-Pues bastantes. Me lo parece porque la mayoría no están muy bien producidos, algo que supongo se ha debido a dilatarse las sesiones durante dos meses, y a que el ambiente es tan suavito que se puede pensar en maquetas de trabajo, en demos, antes que en un disco acabado.

-Todos los temas son míos, salvo los dos blues clásicos que versionamos, y tienen la estructura y los arreglos que hemos querido darles. Yo estoy muy satisfecho con la composición, con la forma de las canciones y los arreglos, pero creo que tienes razón en cuanto a la producción: el sonido podría mejorarse. Ahora bien, las canciones están estructuradas y acabadas de manera definitiva y en directo somos totalmente fieles a ellas tal y como las concebimos.

-Ok, entonces es lo que sucede con la música de raíz: que es difícil atraparla en el estudio y que en directo sois mejores. ¿Cómo será el concierto de Mundaka?

-En Mundaka tocaremos 45 minutos. Seremos siete músicos y diez canciones conjugando temas de nuestros dos discos. Como siempre, fusionaremos el viejo blues con jazz y rock and roll. Lo daremos todo.

-¿Contaréis con colaboradores, como Iñaki Uranga de El Consorcio, que estuvo en el concierto de la Sala BBK?

A Mundaka iremos los siete miembros que actualmente conformamos Confluence. Los colaboradores del disco 'Volcano' no nos acompañarán en este bolo, pero estoy seguro de que lo harán en alguna otra ocasión.

-¿Quiénes formáis ahora Confluence, pues ha habido novedades respecto a las fotos promocionales y habéis crecido de quinteto a septeto?

-Eduardo Landeta (batería; pluriempleado en Jazz at five), Miguel Ramírez (bajo, también en Sasoi Ilunak, Txuma Murugarren y Jazz At Five), Gotxi Ibarra (teclados, le vimos con los joveznos metaleros Ready Aim Fire), Carlos Jover (armónicas, también en Los Blues Morning Singers), Javi Urrejola (saxo, además en Dolphin Blues Band y The Associados), Jorge Gros (guitarras) y yo, Irrintzi Ibarrola (guitarra acústica, voz y composición).