Robert Treviño, en un ensayo con la Euskadiko Orkestra, antes de viajar a Austria y ofrecer una serie de conciertos en Linz y Salzburgo. Íñigo Royo

Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido

El director tenía contrato indefinido y fue cesado de manera fulminante en enero por su mala relación con los músicos

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:11

La relación entre la Euskadiko Orkestra (EO) y su última batuta titular, Robert Treviño, ha terminado en los tribunales. Según ha podido saber EL CORREO, ... el maestro texano ha interpuesto una demanda contra la entidad, dependiente del departamento de Cultura del Gobierno vasco, a la que reclama supuestamente una indemnización por despido improcedente. Ninguna de las partes implicadas, llamadas a comparecer en un proceso ya abierto en un juzgado de San Sebastián, ha querido aportar más detalles, pero de acuerdo con las diversas fuentes consultadas el panorama es claro: Treviño exige una suma cuantiosa por la rescisión sorpresiva y abrupta del contrato indefinido que lo vinculaba con la orquesta. De momento ya han comparecido algunos músicos de la EO ante el juez, así como Oriol Roch, exgerente de la propia agrupación musical. ¿Cuánto dinero pide Robert Treviño? ¿Se le dará satisfacción a costa del bolsillo del contribuyente vasco?

