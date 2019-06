Robert Rodrigo: «Nuestra música es de proyección internacional» Robert Rodrigo centrado, Johnny a la derecha. / E. C. El héroe de la guitarra baracaldés estrena el domingo en el Kafe Antzokia su cuarto disco, con el yanqui Johnny Gioeli al micrófono ÓSCAR CUBILLO Sábado, 1 junio 2019, 13:55

Maestro baracaldés de la guitarra eléctrica es Robert Rodrigo, un personaje de la escena metalera no solo vasca, pues nuestro ámbito se le queda corto: en 2016 participó en la final del concurso Guitar Gods Festival, en Miami. Y este domingo presentará su cuarto disco a su nombre, titulado 'Living for louder', en el Kafe Antzokia (puertas 19.00 horas, shows 19.30 h, 20-25 €; telonean The Space Octopus). Lo hará al frente de un cuarteto donde canta el neoyorquino de 51 años Giovanni Giuseppe Baptista Gioeli, alias Johnny Gioeli, también vocalista de los grupos internacionales Hardline, Axel Rudi Pell y Crush 40. Completa la alineación la base rítmica de Airless, el otro grupo de Robert ahora en el dique seco.

'Living for louder' es un álbum ambicioso de sonido americanista. Es hard rock melódico con algunos dejes AOR por la labor del cantante italoamericano, cierta querencia progresiva por eso de los punteos infinitos y más allá, la maestría de Jeff Beck en los cortes más tradicionales ('Anita's boogie'), la magia Paul Gilbert por lo aparatoso, un poco de fusión a lo Robben Ford…

Antes de que recreen su espectacularidad en el Kafe Antzokia, interrogamos a Robert, que nos atiende en el barrio de Cruces, en su academia llamada 'RRR Guitar School'.

-Robert, a ti se te considera como un virtuoso, un héroe de la guitarra. Seguro que no aceptas la etiqueta, o sea que demos la vuelta a la pregunta: ¿Qué es para ti un héroe de la guitarra?

-Supongo que será alguien muy hábil con la guitarra y que haga cosas imposibles, ¡aunque yo me lo imagino más bien luchando contra el mal lanzando rayos por el clavijero! Algo así…

-¿Quiénes son tus tres guitarristas favoritos y por qué te gustan?

-Uf… Difícil elegir solo tres. Jeff Beck es único, tiene control total sobre las notas y compositivamente siempre sorprende Billy Gibbons (ZZ Top) para mí quizás tiene los mejores riffs de la historia por su toque y sonido crudos. Y Eddie Van Halen me gusta por la frescura y naturalidad que me siguen transmitiendo a día de hoy sus discos, además de por su estilo.

-¿Viste a Jeff Beck el año pasado en Sondika, en el Music Legends Festival?

-Sí. Fue espectacular. Sabía que iba a ser así, pero claro, ¡no es lo mismo verlo en vivo que en los vídeos!

-¿Te gusta ir a festivales de blues a ver a guitarristas de blues? Perdón por la redundancia.

-Sí, pero depende quién actúe. Si me gusta el guitarrista o los guitarristas del cartel, los de blues son un tipo de festivales a los que me gusta mucho asistir.

-¿Y te gusta Paul Gilbert, de Mr. Big? A mí me recuerdas en partes a él. A cachos.

-¡Me encanta Paul Gilbert! Tiene una técnica y un toque brutales.

-¿Qué opinas de esa máxima del punk que dice no importa como toques, no importa la técnica, sino el sentimiento?

-Que para poder expresar lo que sientes debes tener dominio del instrumento. O sea que si piensas eso, quizás no tengas nada dentro.

-Ya. Tú además diriges una academia de guitarra, ¿verdad? ¿Qué alumnado hay?

-Sí, tengo una escuela. Hay gente de todo tipo y estilos. Tratamos de que cada uno se forme sacando a relucir sus inquietudes musicales, que aprenda de verdad y disfrute

-¿Cuál es la guitarra que más usas?

-Mi guitarra fetiche es mi Ibanez Rgt 3020

-¿Tienes patrocinadores? ¿Alguna marca de guitarra?

-Ahora mismo solo estoy con pastillas Dimarzio y cuerdas Ernie Ball.

-¿En qué consiste su patrocinio?

-Digamos que es tocar con la marca y decirlo. Ellos utilizan tu imagen y a cambio te ponen el material.

-Ajá. ¿Por qué usáis el inglés en tu grupo? Al menos soléis salir a tocar por el extranjero, ¿no?

-Sí, así es. Nuestra música es de proyección internacional. Además en nuestro último álbum, 'Living For Louder', el cantante es Johnny Gioeli, un norteamericano que no tiene ni idea de castellano, ¡ja, ja, ja!

-¿Y a qué le canta?

-Las letras no son mías, son de Johnny. Cada canción está inspirada en unos sentimientos y en un asunto concreto, desde 'Living For Louder', que el titulo lo dice todo (se puede traducir por viviendo por lo más fuerte, o el mayor volumen, o por la caña), a 'Break it out', inspirada en un deporte como el hockey sobre hielo, o 'Worn Out', más oscura y con un toque al ritmo de la vida de hoy en día. Son canciones con emoción, con mucho donde bucear.

-¿Por qué el título del disco, 'Living For Louder'?

-Porque fue una de las primeras canciones que preparamos y cuando la escuchamos y le pusimos nombre a la canción me di cuenta de que representaba fuerza, energía... Eso era lo que quería expresar con el disco.

-La portada es muy americana. También de hockey, ¿no?

Bueno, la portada viene un poco por lo mismo que el título del disco. Esa canción que comentaba, 'Break it out', está inspirada en este deporte y trasmite valores que van acorde con la música contenida en el disco.

-Venga, comenta el álbum 'Living For Louder', interesa a quien nos lee en él.

-'Living For Louder' es mi cuarto trabajo. Y desde luego es el trabajo más mío, más personal: todo lo que hay en él es lo que he sentido en el momento, sin ponerme fronteras. Así que si lo que buscas es un disco ligero, sin matices ni detalles ni pasión, este no es para ti.

-Menos mal, je, je…

-Ja, ja, ja… Además contamos con uno de los más grandes cantantes de hard rock de la historia, con Johnny Gioeli, de Hardline, Axel Rudi Pell… Es todo un sueño hecho realidad.

-¿Cómo será el concierto del Antzoki del domingo?

-El núcleo del repertorio lo aportará nuestro último trabajo, pero además tocaremos temas tanto de mi carrera como la de Johnny. Temas suyos como 'Hardline' o 'One voice'. Será un show muy completo y emotivo, ¡de los más importantes de mi carrera!

Vídeo de su canción 'Living for louder'