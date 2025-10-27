Robert Finley y el triunfo en la jubilación

Jopé, a toro pasado y ya en casa vemos que vimos al bluesman Robert Finley (Bernice, Luisiana, 71 años) en 2017, en el 29º Festival ... Internacional de Blues de Getxo (festi desaparecido durante la pandemia, ya saben), pues vino en el paquete de la Music Maker Blues Foundation, que le reunió con otros dos veteranos guitarristas y cantantes como Alabama Slim y Robert Lee Coleman.

Robert Finley fue el gran triunfador de esa terna, y también venció este domingo en Bilbao, en una Sala BBK con media entrada (280 almas en pie, llega a ser el concierto con asientos y hubiera ido más gente, porque la afición del blues va teniendo una edad), donde acabó su gira europea de 17 fechas comenzada el sábado 4 de octubre y finalizada con cuatro bolos por España, de jueves a domingo por Zaragoza (agotado el aforo del Rock & Blues), Santiago de Compostela (Sala Capitol), Madrid (otro sold out en la sala Mon) y Bilbao (Sala BBK, aquí en el ciclo Sirimiri, de Last Tour, con media entrada, ya se ha dicho).

Esta vez regresó a su nombre, presentando su quinto álbum, el gospeliano y palúdico 'Hallelujah! Don't Let The Devil Fool Ya', publicado este mes de octubre y producido por Dan Auerbach (el de los Black Keys). Es su quinto disco lanzado en su carrera de jubilado, pues la comenzó internacionalmente en 2016, cuando debutó con el álbum 'Age Don't Mean a Thing', la edad no importa nada.

En Bilbao dio un bolo creciente de 16 temas en 86 minutos en quinteto: él a la voz, su hija Christy Johnson a la segunda voz y el cuidado de su padre en escena (además cantó la canción soul 'My father's keeper / La guardiana de mi padre', un soul countrifycado muy Aretha Franklin, ya ven qué nivel), y los tres miembros de The Sierra Band (¿serán europeos?), que acompañaron en crudo, batiendo un genuino ritmo pantanoso onda Creedence Clearwater Revival, poniéndose sincopados vía The Fabulous Thunderbirds / Jimmie Vaughan, y hasta colando arreglos muy The Blasters.

Ampliar Robert Finley y su hija Christy Johnson. Óscar Esteban

Y el alto y espigado Robert Finley, con pantalón de cuero, camisa de honky tonk, sobrero vaquero y perilla cana (una estética pinturera muy a lo Clarence Gatemouth Bown, quien antes de ser músico famoso de blues fue sheriff), nos cantó de maravilla y nos contó cosas de predicador. Por ejemplo avisó de que todos íbamos a envejecer, aconsejó no vivir en la mentira pues solo provoca más mentiras, agradeció la atención que le dedica su hija, y nos reveló el origen de su canción 'Nobody wants to be lonely / Nadie quiere estar solo', que se le ocurrió en un hospital, adonde fue a visitar a un amigo que sonrió nada más verle, y le dijeron que no había sonreído nunca estando ingresado, y entonces Robert para repetir el efecto pasó por el resto de las habitaciones a ver a pacientes que ni siquiera conocía.

Alto y provecto, a veces bailando picarón y muy ocasionalmente sentado en un taburete, siempre cantando y esta vez sin tocar la guitarra, Robert Finley comenzó gospeliano y hippie en la estela de los Staple Singers ('I just want tell you') y Sly & The Family Stone ('Get it while you can'), arbitró blues setentero tipo Fenton Robinson ('Living out a suitcase'), su banda invocaba los ritmos de los pantanos de su Luisiana natal (ora a lo James Brown, ora tipo Jimmy Reed, ora psicodélico y reminiscente de la Creedence…), y se despidió en falso con el número góspel 'I wanna thank You' (quiero agradecer al Señor, pues Finley es religioso).

El antiguo carpintero (ya saben que se ha hecho conocido con la música ahora, durante su senectud) alcanzó los mayores picos de emoción y facultades en baladas como 'I can feel you pain' (a lo Earl Thomas, el colaborador de los Travellin' Brothers de Leioa), la trágica 'Souled out on you' o como en la cima de la cita, la referida 'Nobody wants to be lonely', muy Johnny Adams también («ésta me recuerda a Solomon Burke, fíjate, y sus letras son muy verídicas, muy pegadas al mensaje», evaluó Óscar Esteban).

Y al reaparecer para el bis Finley avisó de que «luego estaré fuera y me alegraré de hacerme selfis y de hablar con todos, pero tened en cuenta que hay mucha gente, que las charlas sean cortas. Tengo mi disco 'Hallelujah! Don't Let The Devil Fool Ya', y podéis adquirirlo, o alguna camiseta como recuerdo del buen rato que hemos pasado». Jopé, 35 pavos costaba el LP. ¡Menos mal que se puede oír en Spotify!