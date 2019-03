El revolucionario show 'Music has no limits' recalará este sábado en el Euskalduna Con más de 30 artistas sobre el escenario, el espectáculo fusiona géneros musicales y éxitos de artistas como Beyoncé, Queen, Michael Jackson, Nirvana, Avicii, Puccini o Bach EL CORREO Jueves, 21 marzo 2019, 17:12

El espectáculo musical 'Music has no limits', que fusiona géneros musicales y éxitos de la música de diversos artistas como Beyoncé, Queen, Michael Jackson, Nirvana, Avicii, Puccini o Bach, recalará este sábado en el Palacio Euskalduna. Tiene una duración estimada de dos horas y se contará con la colaboración de la Sinfonietta de Bilbao. Se espera que el ritmo sea vertiginoso, con la actuación de 30 artistas en el escenario, al compás de grandes éxitos de todos los tiempos. Sin barreras ni prejuicios: 'O mio babbino caro', de Puccini, puede terminar derivando en un tema del grupo de heavy metal AC/CD.

El show, que ha pasado por países como Italia, México y Estados Unidos, ha agotado entradas en las más de 30 ciudades que integran su primera gira española. Sus productores vaticinan un impacto similar al que ha tenido en Nueva York, Venecia o Miami. Diseñado en torno al concepto «la playlist de tu vida», adapta piezas maestras de grandes éxitos que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. «Music Has No Limits es capaz de subir a un mismo escenario sonidos pop de grandes artistas como Michael Jackson o Lady Gaga junto a la música clásica de Bach, el rock de Nirvana, U2, Queen, Guns 'N' Roses o Linkin Park o la electrónica de Avicii y Laurent Garnier entre otros», destacan desde la organización.

Las entradas pueden adquirirse en la web del Euskalduna, en taquilla o en musichasnolimits.com. Los precios oscilan entre los 30 y 65 euros. «Queremos hacer con la música algo parecido al Circo del Sol. No solo hacemos versiones, hacemos una mezcla inesperada de géneros», explica Miguel Depáramo, impulsor de 'Music has no limits'.