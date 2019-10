La religión de los Diamond Dogs Predicador del rock and roll, Sulo sudó su chaqueta. / Carlos García Azpiazu Tras cuatro años en el dique seco, el sexteto sueco reapareció en Bilbao liderado por su cantante Sulo, quien montó una fiesta rocanrolera emulando a Rod Stewart también en las numerosas baladas ÓSCAR CUBILLO Viernes, 11 octubre 2019, 08:33

Había ganas de ver en vivo a los suecos Diamond Dogs (Estocolmo, 1992), reactivados tras cuatro años de parón precipitado por el fallecimiento de su saxofonista y miembro fundador 'Magic' Gunnarsson. Ahora andan de gira española de nueve noches de conciertos con solo un día libre. El sábado recalaron en Vitoria, en el Hell Dorado, y ayer jueves descargaron en Bilbao, en el Kafe Antzokia, donde se juntaron 200 nostálgicos y no se llegó a los 300 porque el bolo empezó a las 10 y no daba tiempo a coger los últimos metros.

Los Diamond Dogs resolvieron la papeleta en Bilbao. Empezaron apuntando alto y lástima que se fueran difuminando porque el sonido se emborronó y porque su líder Sulo fue perdiendo el chorro de voz. De hecho, una canción dejó que la cantara el guitarrista vikingo y los suecos, por primera vez, ¿no?, prolongaron varias piezas mediante desarrollos postreros instrumentales de boogie sudista a lo Lynyrd Skynyrd en tres ocasiones y una cuarta en plan los Doors atmosféricos.

El jueves había ganas de revivir a los Diamond Dogs y la prueba estuvo en que más de 10 fotógrafos se colocaron a sus pies tratando de inmortalizar sus poses de estética pinturera: pantalones de rayas, camisas rechulas (las que más las de los dos guitarristas), melenas lavadas, bigotes rubios, el pañuelo a modo de corbata del líder Sulo que se asemejaba a un Mike Farris escandinavo, el sombrero del baterista, la barba del teclista y el broche del hacha de pelo corto.

El sexteto a dos guitarras y teclados no se oyó muy bien. / Carlos García Azpiazu

Los suecos tocaron 19 canciones en 88 minutos durante los que el cantante Sulo pugnó por animar a la parroquia: palmas descaradas (al mirar atrás vimos dándolas al compás a Javi Dinamita), coros en plan los payasos de la tele (se encendió la luz de la sala y al mirar atrás se vio el rostro rizado de Raúl El Guapo brillando entre la masa cantarina), el Sulo poniéndose la mano en el oído para provocarnos, el Sulo preguntando si lo pasábamos bien, el Sulo pidiéndonos que hiciéramos ruido, el Sulo espoleándonos para bailar… El Sulo, predicador del rock and roll, oficiando como el jefe de la fiesta un pelín impostada, forzada, como si fuera viernes y no jueves. Un Sulo que, en contra de lo previsible, se dejó en el tintero alguna versión soulera de Sam Cooke.

El repertorio de los Diamond Dogs osciló entre dos grandes arquetipos: las baladas con balancín sudista aparentemente enfiladas, enfocadas a las féminas, y los rocanroles arrebatados que loaban a la juerga y que fueron lo que más nos moló, caso de un 'Valentina (Queen of the broken hearts)' que vinculó a los vikingos Wilmer X con los madrileños Mermelada, otro arrebatado en plan la Jim Jones Revue que incrustó en su seno el 'Long Tall Sally' de Little Richard y que fue cuando el sonido se descompensó y alborotó (¡y sólo íbamos por la cuarta canción!), el adiós en falso antes del bis con su 'Goodbye Miss Jill' y el adiós definitivo con un rock and roll en plan Morís que fue cuando el estelar Sulo, que había sudado hasta mojar la americana por toda la espalda, cogió su toalla blanca, lazó dos besos al aire con la mano e hizo mutis dejando sus compinches acabar la tarea.

Así fue la cosa. ¿Qué más quieren que les contemos? Pues que entre himnos ('Recall rock and roll', el single de su disco de reaparición, de título parecido), fogonazos de rock stoniano ('Hand on heart'), blues sesgado («sólo para probar que el rock and roll es una religión», según lo presentó Sulo) y algún ejercicio de estilo en plan los Hellacopters atacando el rock sudista ('Raised a holler'), estos Diamond Dogs, como siempre, sobre todo nos recordaron al gran Rod Stewart, ya sea en el seno de los Faces (el inaugural 'Every little crack', luego en el epílogo el efecto muelle también tan a lo Shakin' Stevens insuflado a 'On the sunny side again') o ya sea meciendo rock campero por country ('Anywhere tonight'), amasando baladas tan tópicas como efectivas (varias) o imitándole hasta en el tumbao ('Sad to say I'm sorry'). La próxima vez que vengan Sulo y sus suecos pintureros volveremos a morder el anzuelo.