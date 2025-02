Los Rebeldes son del rocanrol

Óscar Cubillo Domingo, 16 de febrero 2025, 15:02 Comenta Compartir

Éxito de público y de arte este sábado noche en el concierto de Rebeldes 79, o sea Los Rebeldes originales barceloneses, que arrancaron en 1979 y están estirando la efeméride que ha reunido a sus tres miembros originales: Carlos Segarra a la guitarra y la voz, Aurelio Morata al contrabajo y Moisés Sorolla a la batería. Ahora andan en «una gira en edición limitada», como la definió el líder, quien salió a escena con sombrero vaquero y levita teddy boy. Fue un éxito de público porque la Sala Mytho se llenó (más de 333 ya estaríamos; «algunos habéis venido de lejos», saludó Segarra, que en un lateral tenía a la visto a su amigo Iñaki López), y el trío sonó bien (la voz también) a lo largo de un bolo ardiente de 25 canciones en 90 minutos exactos, contando el minuto de saludos postreros.

El que suscribe sólo pone una pega: se dejaron en el tintero o se saltaron una canción que tenían apuntada en el setlist, 'Eres un rocker'. Grrrrrrr! Menos mal que al menos se lucieron con la versión del 'Red Hot' de Billie Lee Riley, que la revisaron vía Robert Gordon con Link Wray.

Aparte, muchos protestaron a toro pasado porque habían hecho demasiadas versiones de los años 50: el rockabilly duduá 'Jitterbop baby' de Hal Harris (la cara A del single con el que se han reunificado estos Rebeldes 79), Eddie Cochran (¡'Hallelujah, I love her so', que en realidad la compuso Ray Charles, adaptada al castellano!), Buddy Holly, Gene Vincent, Chuck Berry (la de Beethoven en el bis), el 'Caldonia' (1945) de Louis Jordan con el invitado vizcaíno Manu Heredia (General Lee) a la guitarra (lo que le permitió a Segarra ponerse a bailar y demostrar también buena forma física a sus… 63 años, nos chiva Google), una 'Ruta 66' cantada por Aurelio Morata o la única versión que -perdón por la personalización- me dio igual: 'Love potion nº 9', de Jerry Leiber y Mike Stoller para The Clovers en 1959.

Claro, en esta gira limitada (ojalá podamos repetir en alguna capital cercana), Rebeldes 79 están repasando el repertorio de sus pinitos tuperianos (no, no tocan 'Mediterráneo', ni 'Mescalina', ni 'Bajo la luz de la luna', ni esa que versionaba Fito: 'Quiero ser una estrella'), pero es verdad que pretirieron muchas canciones molonas y reivindicables de su primer LP, el legendario 'Cerveza, chicas y… Rockabilly!' (EMI, 1981), caso de 'Mi pequeña Marilyn' (una influencia absoluta en los valencianos Rock N Bordes), 'Vámonos', 'El loco de la autopista' (muy Golden Zippers, el combo rockabilly zaragozano que pilotó el difunto Mauricio Aznar, el de Más Birras, el de 'La estrella azul'), el torbellino duduá 'Chica inteligente', o 'Gata salvaje').

Ampliar Con el invitado Big Dani Pérez. O. E.

Sin embargo, sí repasaron por entero su segundo disco, el miniLP de cinco cortes 'Esto es rocanrol' (Twins, 1984). Desde el arranque del bolazo con 'Harley del 66' (nada más comenzar ya se sabía que la cita marcharía bien) hasta la despedida apoteósica y tribal con 'Esto es rock'n'roll' (sí, la grafía es distinta en el título del mini y en la canción), pasando por la blusera 'Ave nocturna' y los dos rocks reptantes y sexuales punteados por el saxo tenor lúbrico del invitado barcelonés Big Dani Pérez (¡nacido en 1979!): 'No quiero verte' (con poso jump) y 'Esa manera de andar' (con el único momento populista del sábado noche, cuando Segarra se puso a rascar grititos del público, primero en plan Miguel Ríos y luego a lo Cab Calloway; ahí un rocker anónimo a mi espalda dijo como en los toros: «me aburro»; hablando de toros, al quitarse la levita, Segarra dijo que se iba a quitar «el traje de luces»).

Además, no faltaron cortes mejorados en directo de su último álbum, 'Al este del Edén' (Mitik Records, editado el 24 de enero de este 2025), caso del rock-a-billy fronterizo 'Cadillac 79', del himno mitómano 'Soy del rocanrol', de ese híbrido entre Gatos Locos y Stray Cats 'Volveré a Memphis', o del lento 'Rosas en tu honor', del que Carlos Segarra al presentarlo explicó que iba en la escuela de Lennon y McCartney.

Ampliar Carlos Segarra tocó una Gretsch. O. E.

Y molaron mucho revisiones de originales de Los Rebeldes como 'Hombre de mala fama' (1991) y el legendario 'Cerveza, chicas y… Rockabilly!' (1981), que puso a la roquería a bailar y cantar un clásico de Los Rebeldes revisado como si fuera el 'Maybelline' de Chuck Berry.

Ojalá podamos repetir… Que sólo hemos visto dos veces a Los Rebeldes: en los 80 en Portugalete, en el Polideportivo Zubialde, y esta de la Sala Mytho, también memorable. Dos veces a Los Rebeldes y más de 30 a su amigo, paisano y coetáneo Loquillo, ¡qué desproporción!

