El principal deseo de Iñigo Etxezarreta es pasar unos meses tranquilo, sin tener muy claro dónde ha puesto el móvil. «Esta noche he podido descansar ... mejor, pero últimamente estoy durmiendo muy poco. Esta realidad nos ha superado un poco, necesito parar y mirarla con perspectiva», asegura el líder de ETS. Apenas han pasado cuatro días desde su último concierto en el BEC, donde el sexteto de Yécora reunió a un total de 45.000 personas en tres jornadas. Tiene muchas emociones que gestionar y que poner en orden. «El sábado al acabar volví al camerino y caí. Estuve 20 minutos sin parar de llorar. Lo solté todo. No sé si el ser humano está preparado para estar delante de tanta gente y con esta presión», reflexiona. La adrenalina, eso sí, ha seguido presente con el anuncio de próximos conciertos en abril de 2026. Este lunes agotaron en tres horas el aforo del Movistar Arena de Madrid y esa misma tarde anunciaron otra fecha en el Palau Sant Jordi de Barcelona para la que aún quedan entradas.

«Prepararemos dos espectáculos únicos, no serán lo mismo que lo del BEC», cuenta Etxezarreta. Espera trasladar fuera de Euskadi la emoción de nuestras fiestas populares y la tradición cultural, sin perder de vista los elementos vanguardistas que más les definen. Hasta ahora habían tocado fuera de nuestras fronteras en contadas ocasiones, pero se han atrevido a dar el gran salto. «Creo que uno de los éxitos de que ETS siga adelante es que hemos cuidado nuestras vidas personales. Las grandes giras son muy exigentes, la carretera quema mucho y a veces desgasta a los grupos», cuenta. Pero querían probar algo especial. «Era el momento de hacer algo diferente que aportase a la historia de la banda y, por qué no, a la historia de la música en euskera».

Abraza la nueva etapa que está a punto de empezar. Trece meses lejos de los focos, aunque no descartan sacar alguna canción en este período. «Me apetece de tener algo de paz y poder sentarme con la guitarra a componer, que estos últimos meses ha sido prácticamente imposible», reconoce. Paran, pero no mucho. «Cuando anunciamos los conciertos del BEC dijimos que era un fin de gira y celebración del 20 aniversario, pero en ningún momento dijimos que era un parón largo, solo que nos bajábamos de los escenarios un tiempo. No sé si fue el boca a boca o qué, pero se creó una especie de bulo con que lo dejábamos. Y no», zanja Etxezarreta.

La clave del éxito

Estos días muchos se preguntan por la clave del éxito de En Tol Sarmiento. Para Etxezarreta fue vital la profesionalización del grupo en 2018. Apostaron por la música. Empezaron a trabajar con productores externos, se tomaron el proyecto con más seriedad y las temáticas de sus canciones comenzaron a ser más elaboradas, «más intimistas». Fue entonces cuando notaron que su alcance pasaba a ser mucho más intergeneracional. «Antes nos escuchaban sobre todo jóvenes de 15 a 25 años y estábamos más asociados a la fiesta». Trabajon también «la estética, los videoclips, la presencia en redes sociales...». Y poco a poco empezaron a notar los cambios. «Digamos que no ha habido un hit que nos haya cambiado la vida, y creo que eso ha ayudado a entender la realidad actual, asimilarla e integrarla».

BEC «Lloré 20 minutos en el camerino después del tercer concierto. Solté toda la presión»

En la celebración del 20 aniversario de la banda ha sido imposible no acordarse de aquellos primeros conciertos en bares y en plazas, de los ensayos en un local que ni siquiera tenía ventanas. Todo pasa por Yécora, el rincón de Rioja Alavesa donde encuentran la paz. «Nuestras raíces han tenido siempre un papel importantísimo en nosotros», remarca. Atrás quedan los días en los que ellos mismos desmontaban los altavoces tras cada actuación: «Recuerdo pasar muchísimo frío».

Compromiso

Aunque son sus dos grandes conciertos en Madrid y Barcelona puedan llegar a oyentes que no hablen euskera, no se plantean volver a sacar un tema en castellano, como en sus inicios. «Seríamos unos hipócritas con lo que hemos decidido desde hace tiempo. Creo que no sería beneficioso ni para la sociedad ni para nosotros», remarca. Apela al «compromiso» y niega que el idioma les cierre puertas en la música: «En un mundo cada vez más globalizado, las particularidades diferencian y llaman la atención. Grabando con productores de fuera hemos notado que nos miran incluso con un poco de envidia».

Romper fronteras «Por primera vez se nos están abriendo ciertas puertas fuera a los grupos que cantamos en euskera»

«Para mí el euskera es el todo, es el corazón de mis canciones», reivindica. Siente que se están derribando barreras. «Los grupos euskaldunes estamos en un momento muy muy fuerte. Por primera vez se nos están abriendo ciertas puertas fuera». Siguen la estela de pesos pesados como Fermín Muguruza o Berri Txarrak, y abren la veda a los que vendrán.