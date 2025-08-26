El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 15:23

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Academia de Cine

Carlos Baute

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

Rosa Díez

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Pedro Ruiz

Juanma Moreno

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  7. 7

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  8. 8 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10

    Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico