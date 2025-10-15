El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un camión se precipita a las vías del tren en Muxika
Logo Patrocinio

La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

La cantante ha compartido una publicación de 'Operación Triunfo'

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:23

Comenta

Poco antes de las tres de la tarde, casi una hora después de que el secreto a voces fuera una realidad, de que Amaia Montero volvía a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha compartido en sus historias de Instagram una publicación de 'Operación Triunfo'. En ella, aparecen los concursantes del programa en el que ella ejerce de jurado cantar 'Mi nombre', el tema con el que estrenó su andadura en solitario. ¿En él? Un dardo a sus antiguos compañeros de formación. «Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más, dos caras y un nombre...».

Los mensajes a la publicación de 'Operación Triunfo' dejan claro el significado de este post. «Muy oportuna la canción justo ahora, jajaja. Living». «El timing para este tema va a ser BRUTAL… y una h... bien dada a quien se lo merece», comenta otra persona. «Ahora más que una», aplaude otro usuario de Instagram.

Justo hace un año y un día, el 14 de octubre de 2024, se rompió la relación entre Leire y el resto de integrantes de la formación que ha recuperado a Amaia Montero. Y como si fuera una manera de apoyar a su colaboradora, 'OT' elegió este martes 'Mi nombre' para que los concursantes la interpreten en la actuación coral del próximo lunes. La noticia, y en concreto el hecho de haberse anunciado justo en el día en el que se cumple un año de su salida de la banda, ha corrido como la pólvora por las redes y más cuando Galera ha dicho lo siguiente: «Hay que darle mucho cariño a Leire esta semana. Desde aquí te queremos mucho».

Ella, por supuesto, más allá de compartir la publicación minutos después de la vuelta de Amaia, ha dejado unas palabras de agradecimiento a 'OT': «Madre mía, cómo va a sonar esto. Estoy súper emocionada. Gracias!!!».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  2. 2 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación
  10. 10

    Sanidad aclara a Euskadi que liquida mal la atención a pacientes de otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»