La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya» La cantante ha compartido una publicación de 'Operación Triunfo'

Juanma Mallo Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:23 Comenta Compartir

Poco antes de las tres de la tarde, casi una hora después de que el secreto a voces fuera una realidad, de que Amaia Montero volvía a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha compartido en sus historias de Instagram una publicación de 'Operación Triunfo'. En ella, aparecen los concursantes del programa en el que ella ejerce de jurado cantar 'Mi nombre', el tema con el que estrenó su andadura en solitario. ¿En él? Un dardo a sus antiguos compañeros de formación. «Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más, dos caras y un nombre...».

Ampliar

Los mensajes a la publicación de 'Operación Triunfo' dejan claro el significado de este post. «Muy oportuna la canción justo ahora, jajaja. Living». «El timing para este tema va a ser BRUTAL… y una h... bien dada a quien se lo merece», comenta otra persona. «Ahora más que una», aplaude otro usuario de Instagram.

Justo hace un año y un día, el 14 de octubre de 2024, se rompió la relación entre Leire y el resto de integrantes de la formación que ha recuperado a Amaia Montero. Y como si fuera una manera de apoyar a su colaboradora, 'OT' elegió este martes 'Mi nombre' para que los concursantes la interpreten en la actuación coral del próximo lunes. La noticia, y en concreto el hecho de haberse anunciado justo en el día en el que se cumple un año de su salida de la banda, ha corrido como la pólvora por las redes y más cuando Galera ha dicho lo siguiente: «Hay que darle mucho cariño a Leire esta semana. Desde aquí te queremos mucho».

Ella, por supuesto, más allá de compartir la publicación minutos después de la vuelta de Amaia, ha dejado unas palabras de agradecimiento a 'OT': «Madre mía, cómo va a sonar esto. Estoy súper emocionada. Gracias!!!».

Temas

Audiencias