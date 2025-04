Ray Gelato y homenajes a Charlie Chaplin, Oscar Peterson y Norman Granz en el VI Festival de Jazz de Santander

Durante seis días, entre el lunes 28 de julio y el sábado 2 de agosto, se desplegará el VI Festival de Jazz de Santander, que ... ya tiene los abonos a la venta (90 € más gastos; las entradas sueltas saldrán el 18 de abril, a 35 € por día), que apuesta por el tradicionalismo del género, tanto que en esta edición hay sendos homenajes al cineasta y también músico Charlie Chaplin, al pianista Oscar Peterson en su centenario, y al legendario y esencial productor Norman Granz. Este festival no pretende competir con los festivales vascos, ni quiera con el de Getxo, al que más se parece por no ofrecer conciertos de otros géneros alejados del jazz (no al rock del festival de San Sebastián, no al rap del de Vitoria…), y antes del grueso del programa organizará algún bolo suelto en pueblos como Sarón, con artistas sin confirmar ni contratar aún.

Los seis conciertos del abono se celebrarán en el Escenario Santander a las 22 horas. Exceptuando el primero, todos tendrán como grata prolongación a las 23.30 horas una actuación al aire libre del Ray Gelato Organ Trio, liderado por el empático saxofonista londinense, profesional desde 1982, cuando ingresó en la banda The Chevalier Brothers. Gelato, al frente de la Barcelona Big Blues Band, dio uno de los mejores conciertos del año 2024 en el Hell Dorado de Vitoria, y este trío lo completan dos músicos catalanes: Gerard Nievo alórgano Hammond, y el vecino de Vitoria Martí Elías a la batería.

Ampliar Emma Smith

La primera sesión, la del lunes 28 de julio, no será una propuesta doble, porque estará protagonizada por el propio Ray Gelato, de 63 años, más la vocalista y locutora de radio treintañera Emma Smith, otra habitante de los clubes de Londres (es habitual del Ronnie Scott's), además de visitante de los de Nueva York, colaboradora de Michael Bublé, Robbie Williams o Georgie Fame, y componente del grupo vocal The Puppini Sisters. Su estilo resulta transversal, pues siempre deseó ser cantante de pop, pero estudió para conocer los fundamentos del canto y acabó atrapada por el jazz. Opina que hay pocas mujeres en el género, y destaca que fue la única mujer en la National Youth Jazz Orchestra. Su segundo álbum se titula 'Meshuga baby' (22), y en él canta como Marylin, como Liza Minelli en un musical…

El martes 29 de julio actuará el más veterano de los seis conciertos, el saxofonista Lew Tabackin (Filadelfia, Pensilvania, 1940), que el miércoles pasado cumplió 85 años y que lleva casado desde la década de los setenta con la pianista japonesa Toshiko Akiyoshi, de 95 años ella. Lew Tabackin tiene una treintena de discos como líder, y alterna el hard bop al saxo tenor con la finura de la flauta. Tras estudiar en el Conservatorio de Filadelfia se instaló en Nueva York, donde trabajó en las big bands de Cab Calloway, Maynard Ferguson, Joe Henderson, Chuck Israels, Thad Jones & Mel Lewis, etc., y en combos con Donald Byrd, Elvin Jones…

Ampliar Lew Tabackin y señora

En 1968 conoció a la pianista nipona y se mudaron a Los Ángeles, donde ella formó su Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra, con Tabackin como destacado solista. En 1982 volvieron a Nueva York, y ahí siguen, con él tocando con la orquesta de su esposa, al frente de sus grupos, y participando en formaciones de 'all stars', caso de The Newport All-Stars, The New York Jazz Giants y la Carnegie Hall Jazz Band. A pesar de su edad sigue muy activo, actuando en clubes de Nueva York y girando por Europa y Japón.

El miércoles 31 habrá un homenaje a la música de Charlie Chaplin, Charlot, que además de actor, mimo y director de cine era músico (violonchelo y violín) y compositor, ya sea de bandas sonoras ('El chico', 1921, 'Tiempos modernos', 1936, 'El gran dictador', 1940…) o de canciones ('Smile', que la llegó a cantar Nat King Cole, o 'Candilejas', que por ejemplo la ha cantado Roberto Carlos).

Ampliar Los hermanos Rosenberg

Al Chaplin músico homenajearán en el VI Festival de Jazz de Santander los guitarristas y hermanos neerlandeses Stochelo y Mozes Rosenberg, reforzados por un invitado especial como el etiquetado nuevo Stephane Grappelli, el violinista rumano Costel Nitescu, experto en jazz gitano, quien ya participó en el pasado festival santanderino en la llamada 'Gypsy Swing Jam Session'.

Los Rosenberg, pertenecientes a una familia muy musical, editarán este 2025 un disco dedicado a Chaplin en una maniobra coordinada con la familia de Chaplin. No en vano, los Rosenberg colaboraron en el documental 'Chaplin: Espíritu gitano' (su título en inglés es 'Chaplin: Spirit of the tramp', y 'tramp' significa vagabundo, por el personaje de Charlot), que rastrea la raíz gitana del icono del cine. El documental, dirigido por su nieta Carmen Chaplin, fue premiado en el último Festival de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio Irizar al Cine Vasco.

El jueves 31 habrá un homenaje al grandísimo pianista canadiense Oscar Peterson (Montreal, 1925, Mississauga, 2007), quizá el más influyente del jazz y uno de los más prolíficos: publicó más de 200 álbumes a su nombre en seis décadas de carrera. Reproducirá su música un trío liderado por el pianista Sullivan Fortner (Nueva Orleans, Luisiana, 1986), miembro de la banda de Roy Hargrove entre 2010-17, ganador de un Grammy, escudero entre otros de Wynton Marsalis, Cécile McLorin Salvant (que estará en el Getxo Jazz en julio), Diane Reeves o Dee Dee Bridgewater, y cuyo último álbum, 'Southern nights', vio la luz en febrero.

Completan el trío del homenaje a Peterson el contrabajista John Clayton (Los Ángeles, California, 1952), discípulo de Ray Brown, colaborador de Milt Jackson, Count Basie, Diana Krall, Queen Latifah, McCoy Tyner, etc., y el baterista Jeff Hamilton (Richmond, Indiana, 1953), que entre otros ha acompañado a Lionel Hampton, Woody Herman, Ella Fitzgerald y, entre 1990 y 1995, al propio Oscar Peterson en su cuarteto. Aparte, Jeff Hamilton y John Clayton nominan y colideran una big band.

Ampliar Ben Paterson

Patrocinado por la marca Steinway es el pianista Ben Paterson (Filadelfia, Pensilvania, 1982), el protagonista del jueves 1 de agosto en el Escenario Santander. También toca el órgano Hammond y canta. Estudió música clásica, y su estilo sabe ser suavemente bluesie (o blusero, vocablo admitido por la RAE), por lo cual le viene bien vivir en Chicago, la capital del blues, donde actúa regularmente en sus clubes: Le Piano (cuyo lema es 'destruye tu reputación'), Winter's Jazz Club (se anuncia como el club más reciente), Andy's Jazz Club (presume de cenas sofisticadas) o el Fitzgerald's (sito en Berwyn, a 15 kilómetros del centro de la ciudad del viento).

En 2018 Paterson ganó el primer Concurso Internacional de Piano de Jazz Ellis Marsalis, con jueces como Ellis y Branford Marsalis, Arturo O'Farrill y Jon Batiste. Tiene una decena de discos a su nombre, caso de 'Blues for Oscar' (2012), una rendición a Oscar Peterson y Ray Brown, y el último, 'Cookin' in the couve' (2024). En Santander contará con una invitada a la voz, Laura Anglade, nacida en Brousse-le-Château, en el Sur de Francia, criada en Connecticut, en el Este de USA, mudada a los 18 años a Montreal, Canadá, e influida por divas como Sarah Vaughan, Dinah Washington o Barbra Streisand.

Y el sábado se cerrará el sexto festival santanderino de jazz con una jam session en homenaje a un personaje realmente histórico, mítico y esencial en el jazz mundial, Norman Granz (Los Ángeles, California, 1918, Ginebra, Suiza, 2001), empresario, mánager (de Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Joe Pass…) y dueño de dos sellos discográficos tan esplendorosos como atemporales: Verve, fundado en 1956, y Pablo, creado en 1973, más de diez años después de que vendiera el glorioso catálogo de Verve (y de su marca anterior, Norgram, fundada en 1953) a la multinacional MGM Records. La lista de nombres de artistas asociados a Granz deja sin aliento: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Bing Crosby, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Stan Getz, Gerry Mulligan, Lee Konitz, Mel Tormé, Count Basie, Sarah Vaughan, Milt Jackson…

Santander se rendirá a su legado, a su catálogo, a su memoria, en una jam session ya que, según la promoción del festival, «fue el histórico productor Norman Granz quien, en los años de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la idea de recrear en los escenarios de las principales salas de conciertos del mundo la intimidad de las competitivas jam sessions que tenían lugar fuera de horario en los clubs de jazz de New York, Los Ángeles o Chicago. El primero de estos conciertos-jam se celebró en 1941 en el Philharmonic Auditorium de Los Ángeles, de donde tomó el nombre de Jazz At The Philharmonic, y que se conoció desde entonces por su acrónimo JATP». Ahí acudieron por ejemplo Coleman Hawkins, Charlie Parker, Lester Young y Dizzy Gillespie para interpretar sobre todo standards, temas conocidos del jazz y del blues, la misma fórmula con mucha improvisación que aplica el club de jazz bilbaíno JazzOn Aretoa en sus sesiones sabatinas, llamadas 'Lithium'.

Ampliar Terel Stafford

En este último concierto principal de los seis del festival participarán el trompetista Terel Stafford (Miami, Florida, 1966), el saxo tenor Julian Lee, alumno de la escuela Juilliard de Nueva York (a quien ya vimos en el quinto festival santanderino, en el seno de la New York All Star Saxophone Band de Harry Allen), el guitarrista sueco Ulf Wakenius, que desde 1997 fue miembro del último cuarteto de Oscar Peterson (nació en Halmstad en 1958), el pianista, organista y cabeza de cartel de la víspera -el viernes-, Ben Paterson (Filadelfia, Pensilvania, 1982), y dos bateristas: Willie Jones III (Los Ángeles, California, 1968), que ha tocado con Horace Silver, Roy Hargrove, Hank Jones, Herbie Hancock, etc., y Mourad Benhammou (París, Francia, 1969), que ha trabajado con James Spaulding, David Murray, Junior Mance, Lew Tabackin, Philip Catherine…