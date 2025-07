Ray Collins' Hot-Club sueñan el swing en el cierre del IV Bilbao Blues Festival

Por todo lo alto acabó este domingo el IV Bilbao Blues Festival, sin importar que la lluvia hiciera acto de presencia en algunos lapsos y ... sobrellevando con alegre resignación que los actuantes, los alemanes Ray Collins' Hot-Club, arribaran en septeto y no en el anunciado noneto, con lo cual nos perdimos dos instrumentos de viento extras. Trajeados y encorbatados (el jefe Ray Collins con pajarita e indumentaria de color más chillón para distinguirle en escena), peinados a cepillo y engominados, los tipos teutones se marcaron un concierto feliz y bailón de 21 temas en unos 82 minutos (ejem, se nos olvidó apuntar la hora exacta en que acabó por ir a comentar el show con la peña).

Los siete magníficos en lo suyo, lo de preservar el sonido de las bandas de swing y ritmo y blues afroamericanas de los años 40-50 («algunos dicen que somos una banda de rockabilly debido a nuestros graciosos cortes de pelo, pero esta canción sí que tiene un punto rockabilly», aseguró el líder Collins al presentar 'Little house'), supieron insuflar mucho poderío rock-a-roller a su setlist, fueron dinámicos en escena, no pecaron de payasetes, y sus canciones de aroma retro y sin naftalina estuvieron todas bien resueltas.

Ampliar El líder Ray Collins a la guitarra vetusta. BFF

Beneficiados por un sonido tan bueno que a veces daba la sensación de onírico, de ensueño, los clubbers de Collins rularon risueños ('Give it up'), rocanrolearon a lo Bill Haley & The Comets, sonaron como una Roomful Of Blues de talla menor ('High life', que la imaginamos cantada por Big Joe Turner), se inventaron un baile con potencial echado a perder por su propio título ('The shit', en el que se revolcaron por el suelo con sus trajes y todo), versionaron con mucha gracia a Andre Williams, a quien respaldaron como banda de acompañamiento en una gira lejana en el calendario ('Bacon fat', y un ¡viva Alemania! brotó de las primeras filas), se cascaron un par de instrumentales muy molones ('Get a move on it' en plan jump & jive melódico y dinámico, otro en plan Los Mambo Jambo que igual se titulaba 'Angry hop' o algo así), se alistaron al swing gótico ('Down in Hell'), facturaron boogie woogie ('Gina', 'Knock out boogie' para despedirse), coincidieron con MFC Chicken ('Chicken 4.2'), cruzaron a Elvis con Woody Allen ('Bye bye Paris'), se tornaron zíngaro-billies ('Young & Wild'), y a menudo también nos evocaron a los primeros Ray Gelato Giants (un Gelato que estará de lunes a sábado, seis días seguidos, actuando en el VI Festival de Jazz de Santander).