Raphael, inconmensurable en el Euskalduna lleno hasta arriba

Tras superar un grave linfoma cerebral que le mantuvo en el dique seco durante sólo seis meses, un par de semanas después de recibir en ... Las Vegas, en los Latin Grammy, el reconocimiento de Persona del Año 2025, Raphael (Miguel Rafael Martos Sánchez, Linares, Jaén, 82 años) regresó a Bilbao dentro de su gira 'Raphaelísimo 2025'. Esta vez vino al Euskalduna lleno hasta arriba (pero no se colgó el no hay billetes por un pelo, estaríamos más de 2111 seguro), un año después de su estelar macro-concierto de noviembre de 2024 en el pabellón de Miribilla ocupado por 3.333 almas (123 minutos para 29 temas, y fue de lo mejor del año), y este sábado noche volvió a ofrecer un show inconmensurable, que desbordó de sincera emoción a la parroquia (buf, qué momento de felicidad comunitaria el de 'Estar enamorado'), otro conciertazo que entrará en la lista de lo mejor del año, esta vez de 26 piezas en 102 minutos, cuatro de su último álbum, el afrancesado 'Ayer… aún' (noviembre de 2024).

El concierto anunciado para hoy domingo iba muy bien de ventas en la anticipada, pero se aplazó al domingo 29 de marzo de 2026 porque el maestro prefirió curarse en salud y no esforzarse tanto, ni vocal ni físicamente. Aunque al final este sábado noche se mostró sobrado de facultades y sólo se sentó en la butaca visible en la escena en tres de esas 26 canciones que cantó en 102 minutos. Y no habló nada. Sólo se dejó querer, admirar y aplaudir por su afición, y al hacer mutis en 'Como yo te amo' manifestó no más: «Señoras, señores, les amo tanto, tanto… Buenas noches». Y se largó sin conceder bis.

Y nos quedamos con ganas de más, pero en el fondo satisfechos y felices. Hasta la gente en el metro de vuelta conservaba ese rubor en sus mejillas... Cantó las canciones de siempre, barajándolas para descartar algunas (adiós a 'Lo saben mis zapatos', de Pablo López, que era uno de los dos momentos en que hablaba al respetable en la gira anterior) y recuperar otras, y con la banda cambiada respecto a la giras post-pandemia, la del disco 'Victoria' (2022, el álbum compuesto por López para él, y un tour subsiguiente en el que en dos años le vimos siete veces: en Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Torrelavega, San Sebastián, y en Bilbao por partida doble). Entonces viajaba con trece músicos (catorce contando con él), pero en este tour 'Raphaelísimo' ha quitado los tres coristas y los tres vientos, y sólo le acompañan diez músicos, entre ellos dos chelistas (son once en escena contando con el cantante).

Ampliar Saludos finales de los once actuantes. Óscar Esteban

Todo el mundo acabó encantado. Al entrar vimos a varios niños, en la fila de detrás de nosotros se sentaron unos franceses, y al salir le preguntamos al niño Leo, ¡un ruso de unos ocho años! (lo de que Raphael es conocido y adorado en Rusia no es una leyenda), y nos contestó que le había gustado mucho, que no se aburrió en ningún momento, y que le oye mucho en casa porque a su madre le gusta. Y el concierto en sí fue un espectáculo audiovisual, con una pantalla gigante de fondo en la que el ochentañero con pelo largo aparecía en primer plano, y miraba a la cámara de la grúa directamente y parecía que te estaba mirando a ti, a cada cual.

Fue un concierto en gradación, y entre las 26 canciones no hubo ni una regular. Y encima el Euskalduna sonó bien, oyéndose rebotes de la batería en un par de fragmentos de canciones que fueron rápidamente solucionados por sus ingenieros. Repasando las notas nos salen 6 canciones de una estrella, o sea buenas; 11 de dos estrellas, o sea muy buenas; 8 de tres estrellas, es decir descomunales; y una de cuatro estrellas, o sea que Raphael llegó a cotas desmesuradas e inconmensurables en ésta, se salió de la tabla en 'Qué sabe nadie' («de mis íntimos placeres / de lo que me gusta o no me gusta…»).

Ampliar Raphael, un actor total. Óscar Esteban

Buah, hubo una conexión constante con el artista desde que salió y se dejó querer por vez primera, con los brazos en jarras, recibiendo una ovación de torero que triunfó en su corrida anterior en la misma plaza o de torero que reaparece en casa tras una grave cogida. El público, predispuesto, cantaba cuando le dejaba Raphael: en 'Mi gran noche', aportando los coros gospelianos de 'Estar enamorado', en el villancico, y poco más, porque Raphael, el que solo se sentó tres veces en la silla, protagonizó todas las canciones, no se refugió tras los coros del gentío, como a veces provoca el maestro Rafael Basurto, la Última Primera Voz de Los Panchos.

Y para no aburrir repasemos las canciones óptimas, esas 9 de las 26, o sea un tercio: 'Hablemos del amor', que como muchas otras crecía gracias a la interpretación del maestro; el tango 'Malena' de Troilo, que lo entonó como si fuera Alberto Cortez; 'Amor mío' fue otra creciente, con Raphael actuando como si fuese el Fantasma de la Ópera atenazado por el miedo: a dúo con la guitarra acústica y bailando solo fascinó a todo el Euskalduna en el vals peruano de Ángel Cabral 'Que nadie sepa mi sufrir'; 'Estar enamorado', con la gente ondeando las manos en alto y saliendo felices en pantalla fue como estar en una misa protestante (la gente remachaba sin parar el coro gospeliano de estar enamorado es…, y Raphael acababa la frase: ignorar el tiempo y su medida, contemplar el mundo desde arriba, olvidar la muerte y la tristeza, confundir lo mío con lo tuyo, divisar la estrella más pequeña, escuchar tu voz en otra boca…).

Ay…, estábamos felices, nos reíamos con las picardías de Raphaelísimo (cuando se puso a bailar en plan sexy o más ien rijoso), el siempre moderado Óscar Esteban chilló un 'bravo', el que suscribe a veces aplaudía en pie (nunca aplaudo, me critica mi hermano), y el villancico 'El tamborilero' también fue muyyyy coreado, y en él el percusionista batía la caja delante del escenario (mala suerte: se le escapó una baqueta cuando estaba en pantalla, pero lo resolvió rápidamente), y los copos de nieve se superponían en la pantalla gigante del fondo (y Raphael seguía sin decir nada); 'Ámame' enardeció al palacio (y luego repíteme hasta enloquecer…, y se callaba, y el gentío gritaba a modo de réplica: te quieroooo), 'En carne viva' fue una tragedia total que no queríamos que nos gustara y nos sedujo («Que tengo el corazón en carne viva / que yo podría morir / que estoy sin vida / que nada me interesa / que todo en mi es tristeza / sin ella... sin ella...sin ella…», y se puso a actuar como un mimo), y 'Que sabe nadie' fue el no va más, el non plus ultra, cuando se salió de la tabla y nos dejó sin palabras, una vez más.

Un concierto de los mejor del año, el número 574 de lo que vamos de 2025.