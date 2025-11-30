El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recibiendo la ovación de bienvenida. Óscar Esteban

Raphael, inconmensurable en el Euskalduna lleno hasta arriba

Sin decirnos nada más que nos ama tanto, tanto, y contemplando el mundo desde arriba, el renacido Raphael desbordó de emociones y literalmente contagió la felicidad a un auditorio adonde volverá el domingo 29 de marzo

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:42

Comenta

Tras superar un grave linfoma cerebral que le mantuvo en el dique seco durante sólo seis meses, un par de semanas después de recibir en ... Las Vegas, en los Latin Grammy, el reconocimiento de Persona del Año 2025, Raphael (Miguel Rafael Martos Sánchez, Linares, Jaén, 82 años) regresó a Bilbao dentro de su gira 'Raphaelísimo 2025'. Esta vez vino al Euskalduna lleno hasta arriba (pero no se colgó el no hay billetes por un pelo, estaríamos más de 2111 seguro), un año después de su estelar macro-concierto de noviembre de 2024 en el pabellón de Miribilla ocupado por 3.333 almas (123 minutos para 29 temas, y fue de lo mejor del año), y este sábado noche volvió a ofrecer un show inconmensurable, que desbordó de sincera emoción a la parroquia (buf, qué momento de felicidad comunitaria el de 'Estar enamorado'), otro conciertazo que entrará en la lista de lo mejor del año, esta vez de 26 piezas en 102 minutos, cuatro de su último álbum, el afrancesado 'Ayer… aún' (noviembre de 2024).

