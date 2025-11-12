La rapera Ptazeta y Kidd Voodoo se unen a Myke Towers y Juan Magán en el festival de música urbana de Barakaldo Bigsound aterrizará por primera vez en Euskadi el 3 y 4 de julio de 2026 con un cartel en el que figuran Omar Montes y Beret, y al que se unirán «dos voces femeninas muy potentes»

El festival de música urbana Bigsound aterrizará por primera vez en Euskadi el próximo año. Lo hará en Barakaldo, en el recinto ferial de Ansio, junto al Bilbao Exhibition Centre y el Megapark, donde se instalarán los días 3 y 4 de julio dos grandes escenarios por los que desfilarán artistas de talla internacional como Myke Towers, quien ya reunió el pasado mes de junio en el BEC a 11.000 personas.

Junto a él también estarán Juan Magán, Omar Montes, Beret, Lucho RK, Nil Moliner, Despistaos, SamuraÏ, Veintiuno, Ben Yart, Euskoprincess, Iñazio, Mafalda Cardenal y María Escarmiento, y según ha apuntado este miércoles la organización, se han unido al plantel la rapeta Ptazeta y el chileno Kidd Voodoo, quien hasta hace una semana estaba el número uno en Spotify en España. «Intamos que sean actuaciones únicas en Euskadi. Tendremos también a otras dos voces femeninas muy potentes que se anunciarán antes de Navidad», ha afirmado Miguel Torres, confundador del festival, en la presentación oficial del evento que ha tenido lugar en el Ayuntamiento vizcaíno.

Esta propuesta, que nació en Valencia en 2019, «con la idea de aglutinar a los estilos de música urbana, que cada vez es más amplia», se está consolidando como uno de los mayores encuentros de música mainstream del país. A orillas del Turia, y a ritmo de reggaetón, pop, R&B, hip-hop latino, trap, dancehall o música electrónica, ha generado en los últimos cinco años un impacto indirecto «de más de 300 millones de euros». Posteriormente se expandió a Sevilla, donde reunieron a más de 30.000 asistentes, y a Pontevedra, donde el recinto se llenó. Este año han incorporado a la lista Torrevieja y Barakaldo. Tomando como referencia a Pontevedra, en la localidad fabril esperan superar las cifras alcanzadas, con 1.200 puestos de trabajo directos y 14 millones de impacto. Para ello ya han confirmaado que realizarán una colaboración con la agencia de desarrollo municipal Inguralde para fomentar la contratación de personas del municipio.

«Queremos poner a Barakaldo en el mapa, y que venga gente de fuera a consumir, a pasárselo bien y convivir en armonía, desde una niña de 6 años que va a ver a determinado artista con sus padres, a gente de hasta 40 años. Nuestra media de edad es de 28-30 años, y acogemos a muchas familias, en un ambiente sano y muy diverso. Gran parte del cartel son grandes nombres nacionales e internacionales conocidísimos por todos». Las entradas, desde 60 euros, llevan a la venta unas dos semanas y según han apuntado desde la organización, «está teniendo una muy buena acogida». «Esparamos llenar. Más del 20% de los que ya han comprado son gente de fuera de Euskadi». Por ello, pondrán un servicio de traslado en autobús desde varios destinos, aún sin fijar, «que estén en un radio de una hora, aproximadamente».

Regreso en 2027

Esta cita, que busca consolidar a la localidad vizcaína como un nuevo epicentro de la música urbana, ofrecerá dos jornadas con 9 horas de música cada una, en dos grandes escenarios en los que los shows se irán alternando. Un festival que ha levantado mucha expectación, por el que han pasado ya nombres de primer nivel como Bizarrap, Aitana, Nicky Jam, C. Tangana, Lola Índigo, Ozuna, Duki, Nathy Peluso, Sebastián Yatra, Ana Mena, Manuel Turizo, Quevedo y Leire Martínez; y que espera volver el próximo año a este mismo lugar. «Nos gusta ir a núcleos urbanos que no sean tan grandes y conocidos, para que el impacto entre los vecinos y comercios pueda ser mayor. En Barakaldo nos han dado muchas facilidades, y primero tenemos que hacerlo bien, pero ya hay artistas con los que estamos hablando para 2027», ha apuntado el CEO de Bigsound.

Un evento que se presenta como una de las grandes apuestas del verano en el País Vasco, uniendo a referentes internacionales y nacionales con talentos emergentes del panorama urbano y pop actual. Además de la música, también ofrecerá una experiencia completa con áreas de descanso y zona de 'food trucks' con restauración local, «para que los de fuera puedan probar las cosas buenas que hay en la zona». Desde el Ayuntamiento, que actuará como patrocinador del Bigsound, consideran que esta cita ofrecerá «una enorme oportunidad de dinamización y de impulso económico», y hace ver que el municipio «es capaz de atraer iniciativas de primer nivel», ha señalado su alcaldesa, Amaia del Campo.

