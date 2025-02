La Raíz pierde a su vocalista por una «enfermedad grave» a menos de un mes de su concierto en Bilbao

Alain Mateos Viernes, 14 de febrero 2025, 12:44 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

La Raíz celebra su reencuentro musical, seis años después de anunciar su fin como grupo, con una gira muy especial para este 2025. La banda tiene previsto recorrer numerosas ciudades del país durante el invierno y primavera y poner la guinda al pastel acudiendo a varios festivales en verano. Entre sus citas más destacadas están el concierto en Bilbao, programado para el 7 y 8 de marzo, y su cita en el Sonorama. Pero todo el planning del grupo puede irse al traste por los problemas de salud de su líder.

Este viernes el vocalista del grupo, Pablo Sánchez, ha anunciado que padece «una enfermedad grave y crónica» que le obliga a bajarse de los escenarios de manera inmediata. «A falta de un mes para empezar la gira, nuestras vidas y la de la banda sufren este inesperado vuelco», informa La Raíz en sus redes sociales.

A pesar de la noticia, el grupo afirma que continuará con la gira tal y como estaba prevista. «No va a ser fácil hacer esto sin la persona que nos ha traído hasta aquí, pero él nos lo ha pedido y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas», afirman en el comunicado difundido en Instagram. Está por ver si la gira se desarolla con total normalidad más allá del cambio obligado de vocalista que tendrán que hacer.

Sánchez ha grabado un vídeo para contar a los fans cómo se han desarrollado los últimos acontencimientos. «Hace dos o tres meses tenía unos dolores de espalda que me he ido tratando con 'fisios', con alguna resonancia que al principio parecía que no hubiera nada... pero hace como un mes y medio tuve un estornudo muy fuerte que me dejó muy dolorido», comienza relatando.

El vocalista confiesa que aquel estornudo fue «muy extraño» porque además le dejó «muy dolorido» durante semanas. Así que decidió hacerse una nueva resonancia, que reveló que sufría la fractura de una vértebra. «Es muy raro que te rompas una vértebra con un estornudo», cuenta Sánchez. A esta prueba le siguieron bastantes más hasta que detectaron que el vocalista sufre «una enfermedad grave y crónica». «Tengo que batallarla desde ya. Así que la semana que viene voy a empezar el tratamiento», asegura.

Desde que le detectaron la enfermedad, Sánchez asegura que el grupo y el resto de planes que le ocupaban en su mente «han pasado a segundo plano» pese a las ganas que tenía de vivir esta gira de reencuentro, que él mismo ideado.

«Lo único que pienso es en curarme y estar con mi familia», afirma. No obstante, Sánchez quiere pasarse por algún concierto de sus compañeros y escuchar sus propias canciones. «Me dará fuerza porque es un chute», zanja. «Os deseo que disfrutéis de La Raíz este año, yo lo haré desde la distancia».

