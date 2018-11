Rainbreakers abriendo gira en La Nube Ben, Charlie y Peter entre luces 'Excalibur'. / CARLOS Gª AZPIAZU El juvenil cuarteto inglés de solvente y moderno blues-rock arrancó en Santutxu su segundo tour español ¡de 15 conciertos en 14 días sin descanso! Uno hacen doblete: por la mañana y por la tarde ÓSCAR CUBILLO Jueves, 8 noviembre 2018, 15:50

No conocemos ningún bar donde los conciertos suenen mejor que en La Nube, a la que le ayuda la mucha madera que cubre sus paredes. De la acústica se ocupa la gente de Atomic Producciones, de ellos es el mérito principal, que han colocado altavoces por doquier. Además, ahora el juego de luces del local genera atmósferas diferentes, desde el rojo infernal a tinieblas verdes propias de la película 'Excalibur'. El respetable ve los bolos a un paso de los músicos y a otro de la barra (¡las cañas bien tiradas solo cuestan dos euros!) y, además, se puede subir al entresuelo y tener una visión cenital de lo que ocurre. El trato a los músicos por parte de los dueños del bar es tan bueno que el cuarteto inglés de blues-rock Rainbreakers quiso empezar en La Nube su segunda gira española, e incluso rebajó su caché para ponerlo fácil.

El cuarteto guaperas y juvenil Rainbreakers regresó a Santutxu para estrenar su disco debut en larga duración, 'Face To Face', o sea 'Cara a cara'. En septiembre de 2017 ya recalaron en La Nube y dieron un bolo de 116 minutos y 20 piezas, con versiones de Gary Clark Jr., Jimi Hendrix y Black Keys, los tres por partida doble. Esta vez fueron más al grano: 15 temas en 80 minutos y una versión, el rock sureño 'Honey Jar' de Wood Brothers.

Ben (voz y guitarra), Peter (bajo), la cabeza de Sam (batería) y Charlie (guitarra solista). / CARLOS Gª AZPIAZU

Modernistas, contemporáneos, refrescantes y aperturistas como otro combos británicos liderados por guitarristas (Laurence Jones o Ben Poole), descartando los teclados y usando dos guitarras (Gibson SG del líder y cantante Ben, Fender Stratocaster del solista Charlie, que no ponen sus apellidos en su Facebook), Rainbreakers arrancaron arrasando con un tridente a base de funk ('Lay It On Me', voz suave y punteos afilados) y de blues-rock musculoso y americanista ('Got Me Where She Wants', con punteo SRV).

Tras esto, la peña les jaleó: «Aupa zuek!», «¡sois guapísimos!»… Y los Rainbreakers, ambiciosos y actuales, hicieron una canción de amor con voz soulera ('Lost With You') antes de proseguir amalgamando rock en diversas formas que resonó a John The Conqueror, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, The Kinsey Report o aindiado en plan The Cult ('When My Train Pulls In') y heavy a lo Jimi Hendrix (la penúltima, 'Ain't Nothing Goin' On', con sus zurriagazos fue de lo mejor de la velada, y la última, el nuevo single 'Heavy Soul', que dijeron podemos verlo on line), antes del bis con la creciente 'Black And Blue'.

Vídeo oficial de la canción 'Heavy Soul' de Rainbreakers: