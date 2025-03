Rafa Aceves: «Me apetecía tocar unos standards de los de toda la vida»

Óscar Cubillo Martes, 18 de marzo 2025, 23:28 Comenta Compartir

Músico profesional desde 1992, el pianista bilbaíno Rafa Aceves, que actúa en bares (¡es residente en el bar El Kasko desde 1998!), compone bandas sonoras y acompaña a otros artistas («Txuma Murugarren, Petti, Doctor Deseo, Atom Rhumba, Mamba Beat y en los últimos tiempos a la cantante y compositora chilena Cristina Narea en su proyecto 'Viento Sur'», destaca la hoja de promoción), debuta con un disco a su nombre lanzando 'Emeki' (Errabal), de título revelador, traducible por despacio, lentamente, poco a poco...

En sus ocho cortes mandan la atmósfera serena y las versiones, siendo las más reconocibles para los oídos 'Over the rainbow' y 'La tarara', entre otras piezas firmadas por Benny Golson, Bill Evans / Miles Davis, Jerome Kern o Herbie Hancock. Hay un original de Aceves, 'Marian', dedicado a su hermana.

La onda de esta opera prima es pausada y reflexiva (se nota que a Aceves le gusta e influye Pat Metheny, como declara en este entrevista), está grabada en vivo en el estudio en trío completado por el argentino Marcelo Escrich al contrabajo y el baterista gallego Hilario Rodeiro a la batería, y la hoja de promoción hace hincapié en la improvisación: «Resulta ser un ejercicio de pura espontaneidad y frescura. Un disco sincero, sin más artificio que la recreación del instante en clave de pura elegancia jazz».

Rafa, en la hoja de promoción pone que eres autodidacta. ¿Empezaste por tu cuenta al piano?

Sí. Empecé desde muy pequeño sacando conclusiones por mi cuenta. La verdad es que tenía mucha facilidad para la música y andaba bien de oído. También disfruté del hecho de disponer de un piano en casa.

Ya. ¿Y cuando estudiaste en Musikene notaste progresión en tus habilidades?

¡Claro que sí! Para mí fue algo muy importante el hecho de tocar los temas en sus tonos originales, coger lenguaje, aprender sobre arreglos, composición...

¿Te licenciaste en algo específico?

Estoy licenciado en 'Interpretación de piano-jazz'.

Y eres profesional desde 1992. Haciendo de todo y sin horarios, se supone. ¿Qué haces en la actualidad un día normal entre semana?

Bueno, yo empecé tocando en una tienda de ropa de Alameda de Urquijo, luego una semana en el Monteverdi, y de allí, ya por el 92, en el Kalean. Hoy en día el Kalean es El Kasko, en el que llevo tocando entre semana a diario desde el año 98.

Jopé…

Entre semana la verdad es que siempre hay cosas que hacer. Pueden ser preparar un ensayo con Cristina Narea, o el ensayo en sí mismo, o estudiar temas nuevos, estudiar frases jazzísticas que me hayan gustado, algún ensayo de teatro… Pero bueno, el tiempo se va volando de cualquiera de las maneras.

¿Quiénes son tus tres pianistas favoritos?

Te voy a decir tres, pero luego te voy a añadir un cuarto elemento: Keith Jarrett, Lyle Mays y Bill Evans. Esos tres me gustan desde siempre, sobre todo Jarrett y Mays. Me han acompañado por ejemplo en mi época autodidacta, cuando me sacaba de oído algún pasaje suyo, o de Pat Metheny, que ya sé que es guitarrista, pero también me ha influido mucho.

¿Ese es el cuarto elemento?

El cuarto elemento para mí sería Brad Mehldau, por lo inalcanzable en el fondo y en la forma. Es un pianista que realmente me hace volar sin saber muy bien el porqué.

¿Tu primer disco bajo tu nombre es este 'Emeki'? Aunque has participado en decenas de discos de otros, este es tu primer disco.

Sí... Esto es lo primero que hago a mi nombre, y espero seguir haciendo más pues me ha gustado mucho la experiencia. En cuanto a grabar con más gente sí que es cierto lo que dices en cuanto a que he grabado con un montón de grupos, y nunca me acuerdo de todos, pero por ejemplo con Txuma Murugarren ya he grabado casi todos los discos que tiene. Grabé uno con Petti, con Doctor Deseo, Atom Rhumba, Mamba Beat, Señor No, Xabi eta Petti… Actualmente con Cristina Narea… Ya digo que me dejo unos cuantos.

¿Por qué la mayoría del repertorio de este tu debut 'Emeki' son versiones?

Me apetecía tocar unos standards de los de toda la vida. Quizás el siguiente disco sea con temas originales. Este álbum es como la fotografía de una etapa mía. Creo que es un disco muy sincero que refleja muy bien el momento actual. Los temas están grabados tocando los tres a la vez, y lo que se ofrece son tomas enteras sin retocar. Por eso no está exento de algún que otro error. Pero si no estuvieran allí, el disco no sería verdad.

¿Por qué has elegido como acompañantes a Marcelo Escrich (contrabajo) e Hilario Rodeiro (batería)?

Dejando aparte que Marcelo e Hilario son dos personas increíbles, como músicos son muy especiales. Marcelo está ahí, siempre pasando esas notas por donde tienen que caminar, y de repente te sorprende con un girito a la armonía, o te mete un bajo pedal en un momento dado. Esas cosas. Y cuando estás soleando, él siempre anda escuchándote la idea, o respondiéndote. En fin, es un lujo de músico y de persona.

¿E Hilario?

Hilario tres cuartos de lo mismo. Es un batería que aporta una musicalidad de la leche. Es tremendamente musical, siempre aprovechando esos huecos musicales de una manera muy inteligente para que la cosa siga caminando y que los arreglos no impidan ese caminar. Un musicazo.

¿Habrá presentación en vivo de 'Emeki'?

¡Por supuesto! Es algo en lo que estoy ahora mismo trabajando para poder hacer unas cuantas presentaciones.

¿A qué aspiras con tu opera prima? ¿Cuál es el mínimo aceptable?

El mínimo supongo que lo tengo cubierto, pues 'Emeki' ya se ha metido en unas cuantas casas y parece ser que está gustando. La verdad es que es un disco sencillo, sin más pretensión que agradar el oído del oyente y que lo disfrute por la noche en una salita con un buen vino.

¿Y tu sueño?

Mi sueño serían unos cuantos buenos bolos por el Estado. De todas formas también te digo que este disco viene a ser sobre todo como una carta de presentación, una especie de 'hola, estoy aquí'.