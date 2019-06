«No queremos ser una banda retro» La banda californiana de soul rock Vintage Trouble defiende hoy en Bilbao su reciente reciclaje pop. «Seguimos siendo reconocibles», dicen JOSU OLARTE Martes, 18 junio 2019, 18:14

Como «experiencias demasiado buenas para olvidarlas» califican Vintage Trouble sus celebrados pasos previos por Donostia (Jazzaldia 2014), Bilbao (BBK Live y WOP festival EN 2015) y Vitoria (Azkena Rock 2016). Por boca de su guitarrista, Nalle Colt, la banda californiana defiende, en un remanso holandés de su gira europea, el barniz más pop que han aplicado en sus dos últimos eps encadenados (Chapter I y Chapter II ) en los que experimentan con sonidos y técnicas de grabación más actuales. Un reciclaje de su característico y volcánico soul rock que desde 2010 han paseado por el mundo apadrinados por clásicos estelares como The Who, Los Stones, Bon Jovi o AC/DC. «Enérgico y crudo como siempre» auguran, sin embargo, el concierto que esta noche ofrecen en el Kafe Antzokia de Bilbao (21.00 h 20/30 €).

- No paráis de tocar. ¿Es por eso que soléis tardar no menos de tres años en grabar? ¿Os cuesta encontrar el momento?

- Sí, nos lleva un poco de tiempo, aunque esta gira europea está siendo una de las mas cortas, de apenas tres semanas, e incluso paramos dos meses, lo que es un récord para nosotros. Hemos hablado de acelerar ese proceso entre tanta gira. Esta por Europa es un poco más y tendremos unos días libres en California antes de volver a tocar para regresar a Europa en agosto.

- ¿Es por eso que decidisteis sacar dos eps seguidos en cinco meses en lugar de un álbum tradicional?

- Bueno si juntas los dos forman un álbum (risas). La forma en que hoy se consume música ha cambiado. Los jóvenes ya no compran álbumes como hacíamos nosotros. Prefieren escuchar dos o tres canciones que añaden a las playlists. Siendo una banda que no para de girar es complicado hacer un disco cada dos años, así pensamos que estaría bien encadenar canciones en dos eps.

- Hay un enfoque más pop en temas nuevos como 'Don't stop forever' o 'Can't stop rollin' que contrasta con vuestro típico soul rock crudo. ¿Ha sido algo intencional?

- Somos conscientes de ese cambio un poco dramático que hay en nuestra música. Despues de un año tocando en tantos festivales y oyendo e interactuando con otras bandas y artistas quisimos añadir nuevos elementos a nuestra música. Los discos son como fotografías de un momento. Nosotros vemos estos eps como capítulos de un libro que vamos escribiendo. Por eso los hemos titulado así (Chapter I y Chapter II). Son una visión más moderna de lo que hacemos pero al hacerlos en directo tienen a los VT de siempre.

- Así que no es que Vintage Trouble haya decidido no ser ya vintage

- No (risas). Vivimos en el mundo actual y nos gusta reflejar en el estudio lo que nos inspira. Nuestro nombre no nos lleva a ser una banda retro, no lo queremos. Espero que el próximo disco que hagamos sea una mezcla de la version nueva y la vieja de Vintage Trouble. Me gusta como ha quedado los que hemos hecho trabajando en el estudio por separado pero tengo ganas de volver a grabar de nuevo todos juntos, es más mágico.

- ¿El crossover con estilos o sonidos actuales es necesario para preservar el legado de los clásicos?

- No necesariamente. Nos gusta mostrar las personalidades y los distintos backgrounds musicales que tenemos, pero lo que nos une como banda es el rock and roll y el soul de los 50 y los 60. Estoy seguro de que cualquier cosa que hagamos tendrá esa influencia. Es bueno que una banda evolucione manteniendo su identidad. Nosotros seguimos siendo reconocibles, los de siempre.

- Así que, ¿aún podemos clasificar a Vintage Trouble como «Soul primitivo»?

- Bueno, quizás no en este último disco pero sí (risas). Estoy muy orgulloso de todos nuestros discos anteriores que lo son y espero que volvamos a eso. Sigue siendo una buena etiqueta para explicar lo que hacemos.

- Habéis incluido cinco temas grabados en vivo en vuestro último EP. ¿Anticipo del esperado nuevo disco en directo que capture cómo sonáis en concierto?

- Lo hicimos porque solo tenía cinco canciones y porque el anterior también tenía temas añadidos acústicos en directo, pero la idea es sacar un disco en directo el año que viene por nuestro décimo aniversario. Grabamos cada show desde hace años y tenemos una librería increíble de temas en vivo que hay que volver a escuchar para encontrar lo mejor. A veces no es la grabación de mejor calidad sino la que tenga algún momento especialmente electrizante que refleje nuestra energía y la manera en que conectamos con los fans.

- Habéis grabado una versión de 'Come together' de los Beatles, que no suelen citarse entre vuestras influencias.

- Es una de esas bandas clásicas que nos conectan aunque llevados al terreno de Ike & Tina Turner, que nos definen por la manera en que mezclaban en sus primeros discos Rhythm & Blues, souly rock and roll. Venimos del primer R&R de Chuck Berryy Little Richard y de Aretha, James Brown o Led Zeppelin pero nos hemos abierto a artistas de ahora como Amy Winehouse, Bruno mars o grupos como The Weekend. Tampoco creo que nos relacionen con Elton John y acabamos de grabar una versión de 'Rocket Man'.

- «Eduqué de mente para redefinir lo que estaba escrito en los libros de historia», decís en 'Everyone is Everyone'. ¿A qué historia jamás contada os referís?

- Ty (Taylor, cantante) que hace las letras, lo explicaría mejor, pero tiene que ver con la frustración que sentimos en América ante ciertas situaciones raciales que vivimos cada día. Es una llamada a la unidad en un mundo en que todo el mundo es igual al prójimo y significa algo. Es difícil de entender que en 2019 haya tantos problemas en el mundo por el distinto color de la piel, origen, cultura o creencias. En la América de Trump es algo más acusado que antes pero en Europa está también muy presente como demuestran los problemas con los refugiados. Es mensaje de que somos un solo mundo y un solo planeta que hay que cuidar y está presente en nuestra canciones.

- Siempre vais muy elegantes en directo. ¿Giráis con un gran ropero? ¿Qué importancia le dais a la imagen?

- Sí, que remedio... No queremos ser como los grupos que se tiran una gira entera con la misma ropa. Creemos que hay que cuidar también eso y nos gustar salir al escenario con una buena presencia. Nos gusta la moda y cuando vamos a Japón siempre tenemos a un par de diseñadores que nos hacen allí la ropa. Siempre nos han gustado los artistas que cuidan esa parte, que nos parece parte del arte. Como en el soul de los 60 cuando todo el mundo mostraba la elegancia con su propio estilo.

- En año que viene celebrareis vuestro décimo aniversario. ¿Qué balance hacéis? ¿Tenéis algún plan para celebrarlo?

- Además del esperado disco en directo, la idea es encontrar tiempo en nuestra intensa agenda para ir a Los Ángeles a concretar todas las ideas que tenemos para un nuevo disco de estudio que conecta a los primeros Vintage Trouble con los más modernos. El año que viene será muy especial para nosotros. Queremos estar más cerca que nunca de los fans tocando, que es nuestra principal vía de expresión. Viendo lo que hemos vivido y crecido, el balance solo puede ser bueno y de agradecimiento.