Los gallegos Triángulo de Amor Bizarro compartirán escenario con Los Punsetes BIBA

Los Punsetes, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro y Toundra, en MAZ Basauri 2025

El ciclo se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en el Social Antzokia y en la calle, con conciertos gratuitos de Rubia, Maialen Ibarra o Ben Santana

Ekaitz Vargas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:52

MAZ Basauri soplará velas por decimotercera vez el 7 y 8 de noviembre, fiel a su esencia, con conciertos de gran formato en el Social ... Antzokia y actuaciones gratuitas en la calle. La programación vuelve a reunir a algunos de los nombres más sólidos de la escena nacional, como Los Punsetes, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro y Toundra, y se completa con propuestas emergentes y muy familiares.

