Los Punsetes, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro y Toundra, en MAZ Basauri 2025

MAZ Basauri soplará velas por decimotercera vez el 7 y 8 de noviembre, fiel a su esencia, con conciertos de gran formato en el Social ... Antzokia y actuaciones gratuitas en la calle. La programación vuelve a reunir a algunos de los nombres más sólidos de la escena nacional, como Los Punsetes, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro y Toundra, y se completa con propuestas emergentes y muy familiares.

La cita arrancará el viernes 7 con León Benavente, que regresa a Basauri ocho años después de agotar entradas en el ciclo de 2017, y con el rock instrumental de Toundra, que volverá a generar en el Social Antzokia esa atmósfera absorbente que les ha convertido en referente europeo. Otra oprotunidad para disfrutar de la banda tras su paso por el DalecandELA Fest.

El sábado 8 será el turno de Los Punsetes, que celebran dos décadas de trayectoria tras la publicación de su EP 'Madrid me ataca' y un recopilatorio de aniversario en colaboración con bandas como Los Planetas, Shego o Carolina Durante. Compartirán escenario con Triángulo de Amor Bizarro, que también cumplen veinte años y llegarán a Basauri tras una gira de salas marcada por el riesgo y la sorpresa. Tanto Los Punsetes como Triángulo de Amor Bizarro visitarán Bilbao unos días antes de su llegada a MAZ Basauri para participar en las KEXP Sessions de la prestigiosa emisora pública estadounidense con base en Seattle. La jornada se completará con Edgar Allan Pop, reciente ganador del premio Eskarabillera en Rockein.

Conciertos al aire libre

La programación gratuita de calle pondrá el acento en la diversidad. El sábado por la tarde brillará Rubia, el proyecto de la getxotarra Sara Íñiguez, junto a Monday Potions y Ben Santana, premiados en Rockein 2024. La mañana arrancará con el Txiki MAZ, que contará con la cantautora Maialen Ibarra, la obra teatral J.M. Brutal y talleres de DJ con Mr. Chase y Reyes Torío.

Como antesala, el jueves 6 de noviembre se celebrará en Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri, la segunda edición del encuentro 'Mujeres e industria musical', con la rapera La Furia, la responsable de contenidos de BIME Pro Ibone Iza y la directora de MAZ Basauri Maite Alaña, en una charla conducida por la periodista Emilia Arias.

Las entradas para los conciertos del Social Antzokia salen a la venta hoy, a partir de las 12.00 horas, en socialantzokia.eus, en la taquilla del teatro y en la red Kutxabank. Tendrán un precio de 12 euros más gastos en venta anticipada y 15 euros en taquilla.