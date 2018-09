«Nuestro público vasco está tan loco como el mexicano», comparan Toundra Componente de Toundra. El combo madrileño de rock instrumental presenta el sábado en el Kafe Antzokia su quinto disco, 'Vortex' ÓSCAR CUBILLO Viernes, 28 septiembre 2018, 14:48

Los madrileños Toundra promedian 30 años, se juntaron en septiembre de 2007 en los locales de ensayo Ritmo y Compás, y, alegando que no saben cantar, desde entonces proyectan un rock instrumental guitarrero envolvente cual tormenta de arena en el desierto. Se les podría etiquetar en el post-rock, pero conste en acta que poseen más vigor y no se suelen perder por vericuetos inanes como les sucede a tantos proyectos del ramo.

Toundra es una banda internacional que gira por el extranjero de modo recurrente y este sábado recala en Bilbao (Kafe Antzokia, 22 h, 15 €; telonean Backbone) divulgando su quinto álbum, 'Vortex' (Inside Out Music, 18). Con tal motivo departimos con su guitarrista Esteban Girón, que también trabaja en la promoción de eventos musicales.

- Esta semana acabáis de volver de México. ¿Dónde habéis actuado ahí?

- Acabamos de llegar de hacer tres conciertos. Dos en Ciudad de México y uno en Monterrey. La experiencia artística no ha podido ser mejor. Tocar a once mil kilómetros de tu casa y que la gente te reciba así es algo que te hace sentir muy afortunado. Hemos tocado en aforos de 600 a 150 personas.

- ¿México da tanto miedo como Estado fallido? Las noticias nos cuentan asesinatos entre narcos, inseguridad a pie de calle…

- No hemos tenido ninguna sensación ni hemos vivido ninguna situación cercana al miedo. Sí que hemos visto los periódicos y las noticias ahí, y dan bastante miedo. Pero bueno, también es que interesa mediáticamente meter ese miedo a través de los ojos de la gente. Es más divertido ver la película 'Seven' que un Telediario hablando de lo que pasa en la economía. Es una desgracia la violencia que vive el país, obviamente, pero a pie de calle no hemos vivido ninguna. Nos han cuidado bien llevándonos adonde teníamos que ir.

- ¿Cómo es el público de Toundra en México? ¿Tan loco como el de Los Coronas, que también tocan instrumentales, o más intelectual en vuestro caso?

- En general el público en México es tan entusiasta que cuando le preguntas a cualquiera te dice: 'Están locos'. Y no. No lo están. Pero viven la música con una pasión envidiable. Nunca hemos sido de público intelectual. En el fondo Toundra somos una banda de rock and roll, aunque luego intentemos rodear todo con un discurso artístico y ético que bebe de más entornos aparte del rock.

- Dinos unas palabras del último disco, 'Vortex'.

- 'Vortex' cristaliza al esencia de Toundra. Es un disco compuesto en el año de nuestro décimo aniversario. En él hemos querido desprendernos de los arreglos orquestales pero buscando definir a la perfección nuestro sonido. Por fin creo que lo hemos conseguido.

- ¿Cómo será el concierto de Bilbao, una plaza que os recibe muy bien, incluso en festivales como el BIME?

- Estamos encantados de tocar en Bilbao. Siempre es una plaza muy importante y para nosotros Euskadi es un lugar muy especial. Es parecido a tocar en casa. El público está también un poco loco, ja, ja… Es un poco a la mexicana.

Inquietante clip de su canción 'Cobra', primer single de su disco 'Vortex'.