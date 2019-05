El proyecto colaborativo Paz-Moreno-Cavaleiro El contrabajista madrileño Javier Moreno, el saxofonista cubano Hery Paz y el baterista portugués Marcos Cavaleiro. / Gorka Reino El trío hispano-cubano-luso arraigado en la escena de Nueva York epató al Bilbaína Jazz Club con su onda de vanguardia ÓSCAR CUBILLO Viernes, 31 mayo 2019, 16:22

El del jueves en el Hotel Conde Duque, la sede actual del Bilbaína Jazz Club, era el quinto concierto de la gira del Paz-Moreno-Cavaleiro Trio, pero casi no se celebra: a los actuantes se les averió el coche en Burgos y debieron tomar un taxi. Arribaron por los pelos y probaron sonido in extremis, pero no se notó cuando empezó su concierto de 71 minutos tan intensos que al acabar el respetable dijo al unísono 'buh'. «Tremendo bolo, tremendo», manifestó al acabar un aficionado de la primera fila, el cual acudía predispuesto, pues antes de empezar nos predijo: «Hoy va a haber tela». ¿Por la caña?, le inquirimos. «No, por lo denso». Glups…

El introito fue tan intelectual, tan espeso, que, confesémoslo, el que suscribe casi se larga. La música le aturdía, le ponía nerviosa a mi persona, pero el raciocinio zanjó así incertidumbre: «Que no te guste no quiere decir que no sea bueno». Y es que aunque cada uno de los tres instrumentistas parecía ir a su bola (el saxofonista y pintor cubano Hery Paz, el contrabajista madrileño y esa velada portavoz Javier Moreno, y el baterista portugués Marcos Cavaleiro), cada pieza atesoraba cuerpo y empaque, no se dilataba sin tino, no se rellenaba con solos al tuntún (¡hasta los del contrabajo fueron todos atractivos!), aunque había atriles con partituras apenas se les prestaba atención y, lo más importante, el repertorio transmitía. Tanto, que antes del ecuador el que suscribe ya le había pillado la vibración y disfrutaba más sereno, ajeno a psicopatías provocadas por la música.

En esos 71 minutos sonaron 10 piezas en seis temas, pues dos fueron dobles y el del bis triple. El Paz-Moreno-Cavaleiro Trio abrió adaptando el 'Arabesque' de Paul Motian con aires de free contenido, meditado, y continuó imaginando bandas sonoras en plan la película 'Birdman', con saxo intenso, intelectual, en efecto ('Responde tú', de Heri Paz). Entonces el portavoz madrileño informó que era el quinto concierto de la gira, que el domingo y el lunes habían estado grabando en Oporto, la ciudad del baterista, un disco que saldrá el año que viene, definió al trío como 'proyecto colaborativo' (los tres componen), y presentó a sus compañeros, ubicándoles geográficamente, al saxo tenor entre Cuba y Nueva York (él no dijo que era madrileño y se lo preguntamos a acabar, en el camerino).

Y prosiguió la música cinemática, gráfica, visual, pero subrepticiamente disruptiva (encadenadas 'Líneas' y 'Lu', del baterista; «¡vaya baladita!», soltó emocionado el melómano centrado en primera fila), un jazz ambiental y reposado ('Domingo', compuesto por el español; «brutal, brutal, brutal, tremendo», calificó el melómano). En otra dupla con 'Palíndromo' y 'Nitrato de plata' (ambas piezas del cubano Heri Paz), cada uno de los tres oficiantes pareció ir a su bola, el saxo por la vanguardia, el contrabajo por la música de cámara y el baterista por lo yoruba casi, pero ahí había enjundia, sonaba la cosa a free de película, o a banda sonora de dibujos animados, colándose el swing por primera y única vez en la velada, agotándose el saxofonista en el esfuerzo y, tras la ovación intercalada, empotrando el luso un solo de batería ese sí que tremendo. «Joder con el portugués», pensó mi persona, que no yo, que me dejaba llevar ya.

Y tras los saludos, y la pasión del vecino de silla que es un socio habitual del Bilbaína Jazz Club («el mejor bolo que he visto en mucho tiempo», subrayó), los tres maestros concedieron un largo bis de casi veinte minutos. Así lo introdujo Moreno: «Vamos a hacer otra porque nos apetece». Muchas gracias por ser tan sensibles a este jazz de vanguardia». E inspirados se despidieron con 'La corneta', un diálogo entre contrabajo y saxo que prolongaron de modo relajante y after hours adhiriéndole otras dos melodías ajenas: 'Giant Steps' de Coltrane (lo tarareó el tremendo aficionado) y el standard 'Darn that dream'.

Muy contentos por ver entera una sesión memorable, sí. Gorka Reino, responsable del Bilbaína Jazz Club, también estaba encantado: «¡Onda Nueva York! ¡Es otro nivel! Hemos tenido l fuerza, la energía y la maestría de la escena contemporánea neoyorquina, pero con un curioso background hispano». De Gorka es la imagen que encabeza este texto: «Pon que la foto está hecha con el móvil. Soy fotógrafo y el móvil es lo que es. Más que nada indícalo para que nadie piense que no sé enfocar y medir bien, ja, ja…». Dicho queda.