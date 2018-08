Rock vasco – Señor No «Procuramos ser honestos», afirma Xabi Señor No El meneludo Xabi en comunión total con el público / LORENA OTTERO Cuando alcanzan los 25 años de carrera volcánica, los donostiarras Señor No abren este viernes el ciclo de conciertos festivos del Txiringito de Ereaga con un bolo intenso y sudoroso, según prometen ÓSCAR CUBILLO Jueves, 9 agosto 2018, 18:17

Xabi militó en La Perrera, la histórica patrulla donostiarra de alta energía punkarra de cuya disolución surgieron dos grandes y longevos grupos del rock underground vasco, ambos pioneros de la actitud correcta en la escena local: Nuevo Catecismo Católico y Señor No, que ya llevan un cuarto de siglo de dale que te pego. Xavi, cantante corajudo y guitarrista hirviente, siempre ha liderado la alineación de Señor No, que ahora parece un supergrupo pues la componen el propio Xabi (pluriempleado con el sevillano Dogo y en Piztipunk), Jorge Colldan (guitarra, también en el Kurt Baker Combo y con Dogo), Fosy (batería en Señor No y además guitarrista en La Banda Trapera del Río) más Fumai (bajo, también con 25th Coming Fire y ocasionalmente con los irreductibles Aterkings).

El séptimo disco oficial de Señor No es 'No cambies siempre' (Folc, 2015; se puede oír en Bandcamp), y entre descargas de high energy de origen australiano (New Christs en 'A veces no', Radio Birdman en 'No cambies siempre'…) cuelan lisergia ('Flores'), rock macarra de herencia española (a lo Dogo y Los Mercenarios 'Inherente', bastante Burning 'Qué bien me lo paso' –que es a su vez versión de Dogo Y Los Mercenarios), alguna pieza en inglés ('The Great State Of Misery', versión de los rocabilescos camperos Big Sandy & His Fly-Rite Boys) y un instrumental rock-a-roller vía Humpers ('Whisky, putas y humo').

Aprovechando que este viernes inauguran el ciclo de cinco días de conciertos que dan lustre a las fiestas del Puerto Viejo de Algorta desde el Txiringito de la playa de Ereaga (19 h, más Lomoken Hoboken), departimos con Xabi, quien se muestra tan lacónico como es habitual en él.

¿A estas alturas de la película tiene sentido preguntaros cuándo, dónde y por qué os juntasteis?

Empezamos en Buenavista en el 93 para tocar rock and roll.

¿Por qué elegisteis Señor No como nombre?

Por inconformismo.

Tú, Xabi, eres un profesional de la música. Pero la compaginas con otras cosas, como tour manager de otras bandas en gira por España, ¿verdad?

¿Profesional de la música? ¡Gracias! Debo hacer unas cuantas cosas más para pagar el alquiler...

Sobre tu faceta de tour manager. ¿Qué es lo más importante que debes conseguir de los músicos a los que organizas el itinerario? ¿Que estén puntuales en los distintos puntos de reunión, como las pruebas de sonido o a pie de furgoneta?

Básicamente se trata de que la banda solo se preocupe de tocar.

¿Y qué es lo que nunca debe hacer un tour manager con tantas tareas a su cargo, como es tu caso? Yo qué sé: ¿No beber para poder conducir la furgoneta y para que no te engañen con los cambios los compradores del merchandising después de los conciertos?

Hay que hacer casi de todo manteniendo un perfil bajo, a poder ser.

Creo que buscas que Señor No tenga un status digno, que no actúe por cachés bajos, etc. ¿Esto es así?

¿Cuánto es un caché bajo? Procuramos ser honestos.

¿Rechazáis muchas propuestas para tocar?

Sí, pero rechazamos únicamente las rechazables.

¿Cuántos álbumes habéis lanzado?

Van siete si contamos el que grabamos con Roy Loney (miembro de los históricos Flamin' Groovies), además de doce singles en siete pulgadas.

El último larga duración es 'No cambies siempre' (Folc, 2015). Lo he chequeado en Bandcamp y no sé si anda corto de producción o es por oírlo en el PC.

Cuando nos veamos te regalo el vinilo, que siempre suena mejor. El disco tiene alma, o sea que va muy bien de producción.

Sus letras son duras. ¿Escribiendo letras ásperas se puede llegar al público necesario para mantenerse profesionalmente? Hay casos que sí, pero no con una actitud similar a la de Señor No.

Sólo intento hacer letras que pueda defender en el escenario.

Este año habéis editado también un single, ¿no?

Sí. Se llama 'Off'. Además, el sello castellonense No Tomorrow ha reeditado el álbum 'No Mundo' y más adelante sacaremos un single navideño con los Sumisión City Blues de Vitoria.

¿Cómo será el concierto del Txiringito Ereaga? O mejor: ¿cómo son vuestros bolos en general?

Son intensos, sudorosos y divertidos.

La última vez que os vi en directo fue en el homenaje a Ron Asheton en el Kafe Antzokia, en el ciclo Izar & Star. Me gustasteis mucho, como siempre. Pero más en vuestras canciones que en las versiones.

Me alegro que te gustase el bolo. Nosotros disfrutamos mucho tocando las canciones de Ron.

¿Qué grupo o grupos que hayas oído últimamente nos recomendarías?

Negracalavera, Bamms