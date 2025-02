'Priscilla, reina del desierto', el musical de la semana en Bilbao

Óscar Cubillo Domingo, 9 de febrero 2025, 23:32 Comenta Compartir

Dos musicales han coincidido de jueves a domingo en la cartelera de Bilbao: en el Teatro Campos ha estado 'Godspell' (seis funciones en cuatro días), una revisión de una obra universitaria episcopaliana de los 70 que intentó predicar la palabra de Cristo con medios limitados, una decena de jóvenes actores y poca fortuna, y en el Teatro Arriaga se ha representado el hit LGTBI 'Priscilla, la reina del desierto' (siete funciones), basado en una película de los 90 sobre tres drag queens viajando por la Australia profunda en un autobús que se llama Priscilla. Esta última producción ha estado mucho mejor.

'Priscilla' (de 20 a 59 € las entradas) ha superado a 'Godspell' (de 34 a 45 €) en el plantel actoral (una veintena frente a una decena), la música (más brillante y más reconocible: una treintena de canciones en dos horas cuarenta minutos contando el descanso, un intermedio con más sentido en el Arriaga porque había barra de pinchos y potes), el vestuario (cambiante y colorista en las drag queens: más de 500 trajes y 200 tocados, según consigna la promoción), los decorados (muy cambiantes en el Arriaga, en oposición a siempre el mismo en el Campos), el guión (convencional en el caso austral, ininteligible y farragoso en el yanqui), los personajes (mejor desarrollados en el caso de las transformistas, diluidos en el caso de 'Godspell'), las actuaciones (los chavales de 'Godspell' mantuvieron el tipo pero al principio chillaron demasiado, aunque es verdad que los priscilos abusaron del cliché de la pluma, o quizá fuese necesario), y en asistencia (el Arriaga ha llenado las siete funciones y sólo ha dejado sin vender entradas de visión reducida).

Una veintena de tickets se quedaron sin vender en la taquilla de la sesión del domingo a las 5 de la tarde, la penúltima, a la que asistimos para escribir esta reseña. Hubo numerosos niños y niñas entre el público, para los cuales ni el vocabulario ni muchos chistes son apropiados, pero allá sus padres. Y esta 'Priscilla, reina del desierto', que se representó en verano de 2017 en el Arriaga, en plena Aste Nagusia, entonces nos gustó más, y quizá se deba a la falta de sorpresa.

Ampliar Un número tuvo a gente del público bailando en escena. Óscar Cubillo

Volveríamos a destacar las mismas canciones: 'I Will Survive' de Gloria Gaynor en su primera intervención (con cantante bajando del techo por una especie de trapecio, técnica que se usó en cinco o seis ocasiones), el número en castellano de la paisana crasa y feroz pidiendo 'Acción', el country muy vaquero y danzón 'El campo me gusta' (con espectadores extraídos del patio de butacas para bailar en escena tanto este 2025 como en 2018), el clásico del swing 'A Fine Romance' (revisado en un número con plumas en plan el Lido parisino), el certero 'Hot Stuff' de Donna Summer (en el pueblo minero), el infeccioso 'Boogie Wonderland' de Earth, Wind & Fire (en el casino con las tragaperras), un emotivo y austero 'You Are Always On My Mind' de Elvis Presley entonado por el padre al niño (un niño que canta, actúa y baila, poco aparece en escena pero siempre con absolutas gracias y garantía), o el número de bel canto del que no nos acordamos si formó parte de la versión de 2017.

Se repitieron temas de Cretina Turner (así la llamó la actriz que la cantó), de Madonna ('Material Girl', que en 2017 sonó en plan los Blues Brothers roquistas, pero este domingo de modo más sintético y pop, y con la sosías de Madonna descendiendo del techo), el 'Go West' de Village People, un 'Girls Just Want To Have Fun' de Cyndi Lauper con la cantante colgada del techo….

Y a pesar de la insistente preconización de la alegría de vivir el mensaje dejó un poso conservador reafirmado en tres detalles: que Felicia se ennovia con el caballero paleto, que Nick está preocupado por lo que piense de él su hijo, y esa frase que asegura que en semejante ambiente no puede vivir un niño («entre garitos, borracheras, drogas y tetas de plástico»).

Temas

Teatro Arriaga