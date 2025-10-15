Así suena la primera canción de la nueva etapa de Amaia con La Oreja de Van Gogh: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido» El grupo comparte un vídeo en el que la irundarra interpreta una parte del que podría ser su primer single

Juanma Mallo Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:45 | Actualizado 15:57h.

'Inspiración'. Este es el primer tema de la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero y sin Pablo Benegas, aunque no es seguro que ese sea al título del single. El grupo ha compartido un vídeo, de poco menos de dos minutos, en el que se ve a los cuatro miembros de la formación actual en su local de ensayo de San Sebastián. En principio, el documento se ha grabado hace cinco días, el viernes 10 de octubre; de ahí que al día siguiente surgieran los rumores de que el anuncio que se ha hecho este miércoles resultara inminente.

Pero más allá de los tiempos, la canción también incluye un mensaje de calado. Desde la primera frase. «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido». Vamos, desde que nació LOVG. Aparecen Xabi (piano), Álvaro (guitarra), Haritz (batería) y Amaia. Todos sonrientes, todos alegres, se nota complicidad entre los cuatro integrantes de la formación. El regreso a los orígenes, aunque falta Pablo Benegas.

Antes de surgir la voz de Montero, se escucha a Xabi dar la cuenta atrás. '1, 2, 3'. Empieza el mensaje. Se desvela la canción.

Esta es la letra

«Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido

Tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo

Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer

No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever

Sin pulsos, sin reflejo, sin cinto y valentía

Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías

Soy el deseo que amplíes, tengas los sueños que tengas

El instante de silencio antes de soplar las velas

Soy tus sueños y proyectos peleando contra el miedo

Mirando en mi escudo este cartón, mi corazón es puro acero

Soy la voz de tu ilusión, de se puede aquí ahora

El reflejo en el espejo cuando dices a por todas

Y no hay mares en sus ríos y no hay ríos sin sus bocas

Y que pase lo que pase, yo sujetaré a tu antorcha

Porque yo soy lo que sueñas, soy tu fuerza creadora

Yo soy sacudirse el polvo y gritarle al viento en contra

Que mañana espero aquí, a la misma hora«.