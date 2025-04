El primer 'Aperol Spritz City Tour' propone nueve conciertos gratuitos en cuatro salas de Bilbao

El aperitivo italiano Aperol Spritz, patrocinador oficial del festival glamuroso Coachella 2025, ofrecerá nueve conciertos con entrada libre, entre finales de abril y principios de ... junio, en cuatro bares de Bilbao: la Nave 9 del Museo Marítimo, el Crazy Horse de Matiko (a la otra vera del Guggenheim), el Shelter de Iturribide y el Txukrut, bar vegano de San Francisco.

La iniciativa se llama 'Aperol Spritz City Tour', detrás de ella se encuentra el bilbaíno Adrián Medrano, responsable del Shelter y de la Santana 27, y los bolos serán matutinos (13 h) o vespertinos (18.30 h), un horario este último que permitirá a la afición compaginar varios conciertos en una misma jornada, algo cada vez más improbable debido al adelantamiento horario general de la música en vivo asumido por la escena bilbaína tras la pandemia.

La entrada es libre hasta completar aforo, limitado en el caso del propio Shelter. Es de suponer que lo agoten solistas los tres primeros actuantes: el albaceteño de 61 años Fernando Alfaro, de los Surfin' Bichos y Chucho, icono del indie pop español que el 1 de mayo, jueves, a las 13 h en el Txukrut, en solitario con su acústica organizará su repertorio según su libro 'Mundo turbio: una novela y todas las canciones' (Ed. Contra, 2024), con todas sus letras y una obra de ficción; el getxotarra de 53 años Ricardo Lezón, el líder de McEnroe, que el sábado 10 de mayo, en el Shelter a las 18.30 h, repasará más de 20 años de canciones; y el cántabro-alemán Hendrik Röver, de 58-59 años, líder de Los Deltonos y Los Míticos GT's, que inaugurará el 'Aperol Spritz City Tour' el domingo 27 de abril, a las 13 en el Shelter de Iturribide, ejerciendo de cantautor folk en castellano con la experiencia acumulada desde antes de 1986, cuando fundó a Los Deltonos.

Ampliar Los getxotarras Marban estarán el domingo 25 de mayo (Nave 9, 13 h).

Repasando el programa, vemos que el sábado 17 de mayo (Crazy Horse, 18.30 h) estarán Mi Buenaventura con su cumbia elaborada en Bilbao («pasan por la licuadora música colombiana de los cincuenta, salsa, puya y boogaloo, y luego lo mezclan en la coctelera con rock, psicodelia y electrónica», ilumina la nota promocional), que el domingo 18 de mayo (Crazy Horse 13 h) estarán los roqueros americanófilos zaragozanos The Kleejoss Band, en formato trío y apostando al cien por cien por el castellano tras una primera década de carrera y siete discos de estudio; y que los getxotarras Marban tremolarán el domingo 25 de mayo (Nave 9, 13 h), tras agotar en la venta anticipada su concierto del pasado jueves en el Antxiki, donde presentaron su debut, 'Mármol' (Subterfuge, 24), de after punk solemne.

Las tres últimas citas son las del cuarteto bilbaíno Superalfa! (sábado 31 de mayo, Nave 9, 18.30 h), que llevan aleando pop eléctrico, grunge melancólico y punk cromado en tres discos, el último el titulado 'La ciudad de hierro' (21), y dedicado, claro, a Bilbao; del cuarteto barcelonés de indie rock alternativo Mourn (domingo 1 de junio, Nave 9, 13 h), con tres chicas y un baterista, y que ha clarificado su potencial al pasarse al castellano en su último lanzamiento, el single con dos temas 'Alegre, jovial, verdura y sentimientos', publicado en enero; y este ciclo Aperol Spritz se cerrará el domingo 8 de junio a la una del mediodía en la Nave 9 con la única dupla del cartel, la compuesta por The Big Break, combo balear con cantante vizcaíno, que suena ora a los 70 ora a los 90, más Pleasure James & The Unsatisfied Minds, banda bilbaína liderada por el guitarrista Jaime Hustler que bascula entre el surf y el rockabilly, entre el garaje y el pop, y que sigue divulgando su álbum de debut, 'The Getaway' (24).