Pi L.T. presenta un concierto «único» en el marco del Tracking Bilbao La banda de Mungia actuará el 29 de noviembre en la Sala BBK con un potente show de visuales y rescatando temas antiguos e inéditos

Miguel Aizpuru Lunes, 27 de octubre 2025, 16:14 Comenta Compartir

El Tracking Bilbao, festival centrado en el mundo digital y las nuevas tecnologías, está a punto de acometer su decimotercera edición el próximo mes de noviembre. Y, entre las actuaciones musicales de esta edición, destaca la de los mungitarras Pi L.T., que van a llevar a la Sala BBK un show especial con proyecciones y visuales, en el que aprovecharán también para rescatar temas antiguos de su carrera.

Será el sábado 29 de noviembre en el recinto de la Gran Vía bilbaína y la veterana banda vaticina que será «único» tanto por su concepción como por el repertorio. «Vamos a hacer algo muy diferente a lo que estamos haciendo en esta última gira», explica a EL CORREO David González, bajista del grupo que publicó hace justo un año un notable LP, 'Balak airean'.

Ahora, han decidido rescatar ahora otros temas de su discografía para este directo, «en el que incluso sonarán temas inéditos en vivo hasta la fecha». Asimismo, aprovechando que Tracking gira en torno al 'mass media', las redes sociales y lo visual, la banda de Mungia ha unido fuerzas con IlunStudio «para diseñar una puesta en escena diferente, con proyecciones y alguna sorpresa más». «En definitiva, un concierto único y especial que estamos preparando con mucha ilusión», explica González.

Las entradas ya están a la venta online y la cita bilbaína será el preludio de la segunda parte de la gira, que se desarrollará hasta el próximo mes de enero y tiene paradas en Azkoitia (13 de diciembre), Leitza (20 de diciembre), Abadiño (4 de enero), Valencia (10 de enero) y Orereta (17 de enero).

Temas

Azkoitia

Abadiño

Mungia

Leitza

Bilbao