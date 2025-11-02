El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones kilométricas en la A-8 y la N-634 para volver de Cantabria
El cantante Marcos Crespo, conocido como Depresión Sonora fue uno de los artistas que abrió las sesiones KEXP en la iglesia de La Encarnación Ignacio Pérez

Depresión Sonora

«Prefiero no pensar en la vulnerabilidad. Es la forma de convivir con ella»

Marcos Crespo, artista musical ·

Depresión Sonora publica 'Los perros no entienden Internet', su álbum más personal, mientras inaugura su gira en Bilbao y graba una sesión con KEXP en la iglesia de la Encarnación

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

Tras su paso por las sesiones de KEXP en Bilbao, Depresión Sonora se prepara para iniciar una gira que arrancará en la misma ciudad el ... próximo 9 de enero, en el Kafe Antzokia. El proyecto de Marcos Crespo, convertido ya en una de las voces más singulares del post-punk español, acaba de publicar 'Los perros no entienden Internet', un disco más maduro, introspectivo y con una puesta en escena que combina el desencanto urbano con una ternura desarmante.

