Los precios para ver a Jennifer Lopez en Bilbao y la posibilidad de conocer a la artista

Leire Moro Miércoles, 16 de abril 2025, 14:00 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Jennifer Lopez (Nueva York, 1969) hará parada este verano en Barakaldo con su gira 'Up All Night Live in 2025', uno de los grandes espectáculos internacionales del año. La cita será el próximo 16 de julio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), donde la artista estadounidense desplegará toda su energía en un show que mezcla música, cine, performance y cultura pop.

Las entradas han salido a la venta este miércoles y, como era de esperar, los precios varían mucho según la zona del recinto y el tipo de experiencia elegida. Las más económicas parten de los 65 euros y dan acceso a las gradas más alejadas, en los laterales superiores. Si se prefiere una vista más centrada, las gradas altas frente al escenario suben a 79 euros. La artista actuará en cinco ciudades españolas, además de Bilbao, dentro de su gira -Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid y Barcelona- y la parada en el BEC se perfila como una de las más esperadas del verano en Euskadi.

Para quienes quieran vivir la experiencia más de cerca, las gradas bajas tienen precios que oscilan entre 138 y 268 euros, dependiendo de la fila y la ubicación. Es en la pista donde los precios se disparan y comienzan en 250 euros para las filas más cercanas al escenario. En la mitad más alejada, a mediodía los precios partían de los 150 euros. Los importes se han ido actualizando según la demanda.

80 millones de discos

Las entradas más exclusivas en pista tienen un precio de 375 euros. Estas incluyen acceso anticipado al recinto, un regalo de edición limitada diseñado para la gira, acreditación conmemorativa y atención personalizada por parte de los miembros del staff. Para los fans más fieles, existe una opción aún más premium: el pase 'Meet and Greet with JLo', que cuesta 1.700 euros. Este paquete permite conocer a Jennifer Lopez en persona, además de disfrutar de todos los extras mencionados anteriormente.

Hacía cinco años que la conocida cantante, galardonada y multiplatino con logros que rompen récords, no actuaba en España, cuando se acercó a Fuengirola como destino único dentro de la gira 'It's My Party', con la que celebraba su 50 cumpleaños. Se da la circunstancia de que Lopez estará en el BEC solo dos semanas después de que actúe su primer ex marido, Marc Anthony, que tiene reservado ese mismo espacio el 27 de junio.

Hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15 mil millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify. Añaden que es la única artista femenina en encabezar simultáneamente las listas de música y cine, generando más de 3 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Además, es la única artista femenina en encabezar simultáneamente las listas de música y cine, generando más de 3 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.