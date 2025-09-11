¿Habrá que ponerse cascos en los conciertos de Zetak en San Mamés? El líder del grupo navarro, Pello Reparaz, desvela en una entrevista en EL CORREO si el público tendrá que utilizar auriculares

El éxito arrollador de Zetak este pasado fin de semana en San Sebastián y, anteriormente en Pamplona, dejó varios llenazos históricos con un espectáculo inmersivo nunca antes visto en un concierto en Euskadi. El grupo navarro liderado por Pello Reparaz ofreció tres conciertos en los que el público tenía que ponerse cascos. A cada asistente, tanto en grada como en pista, se le hizo entrega de unos auriculares para vivir una experiencia sonora única.

En junio de 2026, la banda, que representa el nuevo fenómeno de música en euskera, tratará de marcar un nuevo hito con dos actuaciones en San Mamés bajo el nombre de 'Mitoaroa III', una producción musical de primer orden que vertebra la música electrónica con los mitos euskaldunes. Sin embargo, en esta ocasión, queda descartado el uso de este elemento que en su día generó muchos comentarios por tratarse de toda una novedad.

En una entrevista publicada este jueves en EL CORREO, Reparaz confirma con un «no» rotundo a la pregunta de si habrá que ponerse auriculares en las dos citas programadas en Bilbao. «Estaba reflexionando sobre si quiero dar esa información que no me habían preguntado hasta ahora y creo que sí es algo que la gente querrá saber. No sorprenderíamos si volviéramos a plantear lo mismo», señala.

El artista navarro, de hecho, desvela que, precisamente, el uso de este accesorio electrónico fue la parte más complicada de su anterior espectáculo 'Mitoaroa II', que reunió a 150 artistas y 350 técnicos en la capital guipuzcoana.

«Sabíamos que una buena parte no iba a estar de acuerdo, pero de eso trata Zetak, de animar a la gente a salir de la zona de confort, a probar experiencias nuevas. Ha salido bien, pero podría haber sido... bueno, de hecho ha generado controversia. Pero demostramos una vez más que somos un proyecto que necesita el riesgo», comenta.

Entradas agotadas en tres horas

Zetak es el primer proyecto íntegramente en euskera que llenará un gran estadio como San Mamés. Para la primera fecha anunciada, la del 20 de junio, el grupo agotó en solo tres horas las más de 40.000 localidades puestas a la venta este martes. Hoy han salido las entradas para el segundo concierto, el del viernes 19, confirmado nada más colgar el cartel de 'sold out', y también están volando.