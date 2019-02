La Polla Records vuelve a la actividad musical 16 años después de su disolución El bajista Abel Murua, el vocalista Evaristo Páramos y el guitarra Manolo García, juntos para anunciar su regreso. «Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando», avanza el texto de la icónica banda alavesa de punk rock NATXO ARTUNDO Miércoles, 20 febrero 2019, 22:07

La icónica banda alavesa de punk rock La Polla Records ha anunciado en las redes sociales lo que parece un regreso a los escenarios, 16 años después de que el grupo dejara su actividad. «Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando», avanza el texto que acompaña a una imagen en la que pueden verse juntos al bajista Abel Murua, al vocalista Evaristo Páramos -con una nutrida agenda de conciertos con Gatillazo- y al guitarra Manolo García (alias Sume).

Tan sólo un par de imágenes en Instagram y en Twitter -en la nueva cuenta 'La Polla Records oficial'- adelantan una vuelta a la actividad musical de una de las bandas señeras del punk. Creada en 1979 en Salvatierra, cuenta con 13 discos de estudio, desde 'Salve' (1984) hasta 'El último (el) de La Polla' (2003).