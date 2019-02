La Polla Records: ¡13 canciones en llamas! Evaristo, el emblemático vocalista de la banda, en un concierto en 1986. / E. C. La reconocida crítica musical y escritora disecciona algunos de sus temas más emblemáticos ELENA LÓPEZ AGUIRRE Escritoria y crítica musical Viernes, 8 febrero 2019, 13:16

La Polla Records cumple 40 años llevando a los escenarios su histórico punk reivindicativo. En 1979 Evaristo (vocalista), Fernandito en la batería, Maleguin en el bajo (sustituido por Abel en 1985), Sume y Txarly en las guitarras tocaron sus primeras notas en Salvatierra, cuna de una banda pionera del género en Euskadi, España e internacionalmente.

Hasta el próximo 22 de febrero, una exposición en Zabalarte Etxea de Agurain recorre su historia a través de fotografías, artículos de prensa, ilustraciones y demás materiales gráficos recopilados en una muestra única. Ponemos sonido a esta trayectoria con una selección de sus trece canciones más emblemáticas escogida por la crítica musical y escritora Elena López Aguirre.

1 A tu lado

El nacimiento del grupo más original del punk español ocurrió como la revolución rusa en un lugar impensable: la Llanada rural y poco o nada industrializada. No pudimos ser los Clash ni tampoco los Sex Pistols, dijeron en 'A tu lado', la última canción de su último disco, de 2003. Ni falta que les hizo pues su influencia fue y sigue siendo tremenda en los países de habla hispana.

2 Venganza

'Venganza' abría su irrepetible primer disco largo, en 1984, con una declaración de principios: somos los últimos, los peores, somos sobras de esta civilización.

3 Chica yeyé

A diferencia del sector más fundamentalista del punk y de su hermano pequeño el hardcore, La Polla gozó siempre de un envidiable sentido del humor negro, como en 'Chica yeyé': viviré con ella por toda la eternidad aunque solo la vea al volver de trabajar.

4 Salve

Muy aficionados a colocar viejas canciones en escenarios insospechados, con 'Salve' solían comenzar sus conciertos quemando una cruz y repitiendo con rabia el mantra del rezo: materrrr misericordia.

5 Sí hay futuro

Sus rolas, como llaman en México a las canciones, paradójicamente no parecen haber envejecido. 'No somos nada' (87) contenía 'Sí hay futuro': políticos locos guían a las masas, que les dan sus ojos pa' no ver qué pasa.

6 El avestruz

En 'Donde se habla' (88), 'El avestruz' se convirtió en un clásico de su repertorio: nadie es valiente pero lo tuyo es pasarse.

7 Ellos dicen mierda, nosotros amén

'Ellos dicen mierda, nosotros amén' cerraba en 1990 el disco del mismo título: mil colegas quedan tiraos por el camino y cuántos más van a quedar en esta absurda derrota sin final.

8 Capitalismo

'Capitalismo', del disco negro del 92, escupía: este sistema te da una oportunidad, desarrollarte según tu capital. Moviéndose entre el panfleto y la profecía, en su universo poético chanchullo rimaba con capullo.

9 Hoy es el futuro

En el vertiginoso 'Hoy es el futuro' (93), con las guitarras de Txarly y Sumé a todo trapo, se daban un respiro final para ofrecernos una rareza: la vida sigue su curso, a un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente.

10 El ojo te ve

Bajo presión (94) es una sucesión de canciones sin aliento, como 'El ojo te ve': te rascas las pelotas y lo graba algún idiota.

11 Gol en el campo

'Gol en el campo' culminaba 'Carne para la picadora' (96): gol en el campo, paz en la tierra, qué bonito es el fútbol para los que gobiernan, están pegando el palo sin partido de vuelta.

12 Ya no quiero ser yo

En 'Toda la puta vida igual' (99), celebraron los veinte años de su meteórica carrera empezando con 'Ya no quiero ser yo': voy a ser un rico triste o el siquiatra de la Virgen cuando tuvo que contarle lo del niño a San José.

13 Alegría navarra

En 'Alegría navarra' del disco 'Bocas' (01) aseguraban: voy a cantar porque la cosa está jodida y cantaré hasta hacer sangrar mi corazón.