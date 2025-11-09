El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Glenn Brun Henriksen (saxo alto) y el líder Didrik Ingvaldsen (trompeta). Óscar Cine

Pocket Corner, de lo mejor del año y disfrutado por sólo 28 melómanos

Sexta cita de las diez del tercer JazzOn Fest, agitada por el cuarteto noruego de free jazz pilotado por el trompetista Didrik Ingvaldsen, que experimentó con frenesí, magia y precisión

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:40

Comenta

Esta semana hemos tenido la suerte de disfrutar de dos conciertos de lo mejor del año: el del martes de Lord Bishop Rocks ante 40 ... almas en el Antxiki, y el de ayer sábado del cuarteto Pocket Corner en el JazzOn Aretoa ante sólo 28. Cuando menos te lo esperas salta la liebre. Y es que nunca se sabe lo que va a pasar con la música en directo, y menos en géneros musicales vivos como el flamenco y como deberían ser el blues y el jazz.

