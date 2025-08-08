Plentzia nos cita hoy viernes y mañana en el Agorri Jazz Actúan gratis Haizea Martiartu, Itziar Yagüe, el cuarteto de Víctor de Diego y Eme Eme project, esta tarde y mañana sábado

La jornada de apertura del festival Plentzia Agorri Jazz 2025, celebrada hoy viernes, combina música y danza en distintos puntos de la localidad. En el Astillero, tendrán lugar los talleres de lindy hop y solo jazz, que concluirán con una animada sesión de baile social. A las 20.00 horas, la música en directo tomará el relevo en la Plaza de la Iglesia con dos propuestas de fuerte identidad. Primero, la saxofonista vizcaína Haizea Martiartu, que presenta Zutabe, un proyecto que enlaza el jazz contemporáneo con sus raíces vascas a través de composiciones propias y versiones de aire íntimo. Después, a las 22.00 horas, la vocalista y compositora Itziar Yagüe ofrecerá un recorrido por los sonidos afroamericanos de su segundo disco, Girl like me, acompañada por Paul San Martín al piano, Raúl Platz al contrabajo y Pascu Monge a la batería.

El festival continúa este sábado con una programación gratuita que reúne talento local y exploraciones sonoras de vanguardia. A las 20.00, el saxofonista bilbaíno Víctor de Diego subirá al escenario de la Plaza de la Iglesia con su nuevo cuarteto, formado por músicos habituales de la escena vasca: Marcos Salcines al piano, Eric Surmenian al contrabajo y Eneko Arbea a la batería. Juntos interpretarán composiciones originales que destacan por su solidez, lirismo y madurez.

A las 22.00 será el turno de Eme Eme Project, el proyecto personal de la flautista y compositora madrileña Marta Mansilla. Su propuesta fusiona jazz, soul y hip hop, con una formación de lujo en la que destacan David Sancho al piano, Jesús Caparrós al bajo, Rodrigo Ballesteros a la batería y At. One en la voz. Una experiencia que conecta el lenguaje clásico del jazz con las estéticas urbanas actuales.

Plentzia Agorri Jazz consolida así su propuesta como una cita veraniega para disfrutar del jazz en directo en espacios abiertos, con una cuidada programación que apuesta por la calidad, la diversidad estilística y el contacto con el público.

