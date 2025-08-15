'Los pilares de la Tierra', la ópera del pueblo en Aste Nagusia Tres horas dura la dramatizada adaptación en formato musical de la gran apuesta del Euskalduna para la Semana Grande, un show con música y canto en vivo que comprime el espíritu del libro superventas de Ken Follet

Óscar Cubillo Viernes, 15 de agosto 2025, 01:40 Comenta Compartir

Injusta por nada ajustada a la realidad es la opinión descalificatoria que circula por ahí sobre el musical 'Los pilares de la Tierra', que adapta en tres horas, descanso incluido, las más de mil páginas (de 1040 a 1360, dependiendo de la edición) de la novela homónima publicada en 1989 por el superventas inglés Ken Follet. La adaptación permanecerá en la cartelera del Euskalduna del 14 al 31 de agosto, y este jueves, el día del preestreno (40 % de descuento) se llenó el auditorio, aunque sólo se abre la parte inferior (1.200 butacas de las 2.200, digamos redondeando).

Pues eso, que acudimos al Euskalduna con las expectativas muy bajas tras recibir comentarios más bien despectivos y también por no encontrar en Internet ni vídeos ni tráilers de entidad y longitud. Sin embargo, desde el principio del espectáculo percibimos que lo que se airea por ciertos cenáculos es erróneo y eso que las tres horas de función del jueves (de 20.36 a 23.34 horas, con 21 minutos de descanso; ah, los horarios son compatibles con los últimos metros de vuelta a casa, pues muchas funciones arrancarán a las 19.30 h), que como avisó el productor ejecutivo Dario Regattieri en un prólogo no cronometrado, en realidad eran un preestreno, que estaban nerviosos tras haber traído todo el montaje de Madrid a Bilbao, que 7 u 8 de los actores debutaban esa misma noche, que toda la música y las voces son en directo, y que fuésemos benévolos si había fallitos (hubo escasísimas imprecisiones microfónicas, pero nada para quejarse).

Ampliar El primer ahorcamiento. Óscar Cubillo

Al salir del Euskalduna, una dama dijo a su acompañante: «Han pasado muchas cosas, igual podían haber quitado algo». Sí, hay muchas tramas y sub-tramas en estas tres horas representadas por una veintena de buenos actores, con mucho protagonismo de las mujeres. Con buen uso de la iluminación, paredes que suben y bajan, eficaces cambios de vestuario y un plantel actoral en su mayoría muy joven que se movía con holgura por el ancho espacio del escenario, que lo mismo servía de catedral que de patio de castillo, el argumento desarrolla lo esencial del libro, por lo cual ha quedado una obra muy narrativa, con muchos momentos teatrales, pero nunca se echa de menos el musical, nunca se piensa en cuándo llegará la siguiente canción.

Un musical en el caso de 'Los pilares de la tierra' que funciona como una ópera para las masas, para el pueblo, sobre todo en dos o tres números de un libreto donde se combina la ópera con el folk, la clásica con el musical de Disney (para así encajar las letras), el folk metal del número 'Dios salve al Rey' con algunos bailes y coreografías de espadas (en una de ellas hubo guiños percusionistas al cabaré), donde la dicción de las canciones recuerdan a Celine Dion, Meat Loaf e Irene Cara, y donde proliferan los cimientos y los arbotantes de una trama con drama sobre drama.

Sí, es que pasan, suceden y acaecen muchas cosas en estas tres horas agraciadas con una concisión temporal y generacional que admiraría al cineasta inglés Christopher Nolan: se acumulan hijos ilegítimos, malos tratos, violaciones, sendos ahorcamientos para abrir y cerrar, muertes shakesperianas, un incendio, un derrumbamiento (lo resuelto con menos pegada en la escenografía: harían bien en arrojar sobre los actores algunas piezas de gomaespuma), malvados odiosos, bufones, cenobitas que parecen habitantes del desierto de Star Wars, y un regreso del más allá para ver la catedral finalizada, con el colofón del rosetón descendiendo del cielo para servir de fondo a los saludos del plantel, el único momento en que se permite sacar fotos al público, que salió contento y con motivo del Euskalduna.

Ahora, si alguien les habla mal de este musical, que se lo argumente. ¡Porque igual no lo ha visto!