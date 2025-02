El pícaro show de Rodrigo Cuevas en la Santana 27

Óscar Cubillo Viernes, 14 de febrero 2025, 12:35 Comenta Compartir

Segunda vez que vemos al transformista folklorista asturiano Rodrigo Cuevas en la gira de su segundo álbum, 'Manual de romería' (23). Sucedió este jueves en la Santana 27, donde se congregaron más de 1.300 personas, y ahí el ovetense de 39 años dio como quien dice el mismo concierto que le vimos el viernes 13 de septiembre de 2024, hace justo cinco meses, en el 40º Festival Internacional de Folk de Getxo, en el parking playa de Ereaga, donde dio un show de 92 minutos y 15 temas, incluyendo el baile final de despedida de los siete actuantes al son del 'Woman del Callao' de Juan Luis Guerra.

La mayor diferencia de esta segunda vez es que hubo cuatro bailarines (y no dos), con lo cual fueron nueve actuantes en tarima: Rodrigo a la voz, pandereta, castañuelas, abanico y los zuecos de plataforma, cuatro dantzaris de negro (dos parejas) y cuatro músicos tecnificados alineados al fondo del tablado y parapetados tras unos paneles uniformes e iluminables. Otra diferencia es que este jueves quizá habló un poco menos, aunque su show pícaro y cabaretero duró 105 minutos para 17 temas, incluyendo como temas en sí el enlatado de Joe Cocker para el estriptís ('You can leave your hat on', de la película 'Nueve semanas y media'), la canción local que dijo suele ser el momento estrella de los conciertos ('Barakaldo jolín'), y el mismo citado baile de despedida de los nueve actuantes al son del 'Woman del Callao', donde la gente lo atendió al completo y dos veces se acuclilló a la petición de Rodrigo.

En los monólogos o más bien distendidas charlas con el público, llenas de dobles sentidos, volvimos a oír muchas cosas que dijo en el guión de Getxo: el comenzar hablando en euskera para presentar a los cuatro músicos («para que luego digan que el euskera es difícil. ¡En una tarde!», repitió literalmente), hizo estriptís (aquí bajo entre el público y pidió que le arrojaran ropa por encima), pidió irrintzis, preguntó quién se iba a casar y una chica del fondo le dijo que ella, con un chico, y él le previno y le vaticinó que iban a durar dos telediarios («no tengo nada contra los heterosexuales, de hecho tengo amigos heteros…», repitió), repitió también lo de que si se casaba por la Iglesia se presentaría él para fastidiarlo todo, y volvió a contar que vive en Piloña y lo de la señora del padrón, y soltó el sermón de la resaca tras la romería, que no nos hizo carcajear tanto porque nos lo sabíamos, aunque en Getxo casi lloramos de risa («oh, Dios míos, mila esker»).

El repertorio cursó como quien dice idéntico al de Getxo. En la Santana 27, ante un público más joven en promedio (curioso porque este jueves las entradas costaban 30 en taquilla y en septiembre en Getxo la cosa fue gratis, entre comillas), Rodrigo Cuevas apareció cantando entre el público, desde el fondo de la sala, con su abanico y sin guardaespaldas, el sólo entonando a capella 'BYPA', y a la segunda, el etno tecno de 'Más animal', puso al gentío a corear alalás («parecéis de Cantabria», espetó a la mitad, y al acabarlo ordenó: «cantad más fuerte, que parecéis españoles»).

Ampliar Saludos finales de los 9 actuantes, Óscar Cine

Ya se veía que iría todo rodado. El post-folklorista asturiano, que vistió dos modelos (uno negro muy sexy con zahones de cuero en plan Village People, y en el bis otro blanco celestial) y que se movió todo el rato sobre sus zuecos rústicos que parecían de drag queen, fue muy paisajista ('Allá arribita', la rave a lo Baiuca de 'Casares', ovacionadísima), hizo coreografías como Lola Índigo ('Arboleda bien plantada', donde canta lo de qué culpa tiene él de haber nacido tan buen mozo, 'Romería' en el bis) y como Locomía (con los abanicos en 'Veleno', un tema muy Kraftwerk), sonó misterioso a lo David Lynch ('Valse', donde dice que la fruta robada sabe mejor que la comprada), cantó copla trágica cual crooner postmoderno ('El día que nací yo', de Imperio Argentina), se apropió de los ritmos africanos ('Cómo ye?!'), pidió un 'perreo extremo' antes de la jota 'Xiringüelo', se le vio entre el público por tercera y última vez en 'Matinada (resaca)', abrió el bis con una dramática copla asturiana (la emocionante 'Rambalín', tras la cual en pie recibió una larguísima ovación y un muñequito que le tendieron desde la primera fila: «¡un miniyó de ganchillo!... yo también hago ganchillo»), y con la pandereta se marcó una muñeira más tradicionalista ('Muñeira para a filla da bruxa').

