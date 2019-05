Peter Case como un sintecho El rostro cansado de Peter Case, antaño un guaperas. / ÓSCAR ESTEBAN El exlíder de los poperos The Nerves y The Plimsouls dio un recital folkster en el Colegio de la Abogacía iIgual que un músico callejero ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 29 mayo 2019, 15:28

Leyenda del power-pop americano por haber militado en los grupos californianos The Nerves y The Plimsouls durante los 70-80s es Peter Case (Buffalo, Nueva York, 65 años), quien el martes actuó en solitario en su faceta folkster en el Salón de Actos del Colegio de la Abogacía, un espacio difícil con aire de bunker que cosechó una excelente entrada. Tanto entrar y salir de espectadores rezagados y meones parece ser que no hizo mucha gracia al descreído cantautor, que no quitaba ojo del entorno y más de una mirada reprobatoria e incluso despectiva irradió en su recital de 20 canciones en 83 minutos.

Fueron canciones canónicas a machamartillo, desde el blues hasta el folk, e incluyendo a esas revisiones power-pop en las que se echó de menos más acompañamiento instrumental y la electricidad original, claro. Además, antañonas fueron las versiones, la mayoría bluseras: 'Bumble Bee' de Memphis Minnie, 'Milk cow blues' («la han tocado Sleepy John Estes, Kokomo Arnold, Robert Johnson, Willie Nelson, Elvis Presley, Eddie Cochran, Ricky Nelson, los Kinks, Flamin' Groovies, los Plimsouls, yo…», enumeró en la introducción, y no sé si también dijo Mississippi Fred McDowell), 'I don't worry about a thing' de Mose Allison (la primera de las dos que hizo al piano; esta no la presentó pero la reconoció Óscar Esteban), Leadbelly (la carcelaria 'Thirty days in the workhouse') y Bob Dylan ('These Wheel's On Fire').

Al piano tocando la versión de Mose Allison. / ÓSCAR ESTEBAN

Encorvado, grande, ancho, cansado, barbudo, con sombrero y chaqueta («parece un homeless: se pone a tocar en la calle y le echas dinero al plato», dijo a la derecha Íñigo Barquin, trajeado recién salido del trabajo; de hecho, Peter Case tocó como músico callejero cuando se mudó a California), Peter Case, con una lata de Red Bull y una botella de agua a sus pies, tocó sobre todo con una acústica de doce cuerdas y cantó bastante bien. Abrió con folk hippie de voz agónica ('Every 24 hours'), sopló la armónica con un soporte ('Let me fall'), alcanzó algunos hitos cual folkster rock ('Crooked mile', de lo mejor en una interpretación muy actuada vocalmente), se apaciguó con pop lírico y melódico ('Anything'), se tornó trágico ('I shook his hand')…

... Y por el final descargó varias revisiones de sus grupos de power-pop, The Nerves ('When you find out', muy a lo Elvis Costello le quedó, y de lo mejor de la sesión también) y The Plimsouls ('How long will it take', 'Now' en plan Byrds, 'Million miles away' tímidamente coreada por el ilustre respetable, 'Everywhere at once'…), que apenas resistían la comparación con las grabaciones originales, pues como dijo Íñigo Barquin: «Suena a power-pop fuera de contexto. Aunque él es muy voluntarioso, se pierde todo». Ya. Pero si no se conoce el percal dan el pego.