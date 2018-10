Dan Penn y The Masqueraders, más de 60 años de historia en el Kafe Antzokia The Masqueraders empezaron a cantar en el instituto y ya tienen 75-76 años. / Lorenzo Pascual El festival Soul 4 Real agotó el aforo un año más con una dupla formada por dos leyendas del soul de Memphis: un compositor de ojos azules y un trío endomingado de cowboys negros ÓSCAR CUBILLO Domingo, 7 octubre 2018, 13:42

Este sábado se celebró el acto principal de los cuatro días, de jueves a domingo, del 25º Festival Soul 4 Real: un concierto doble en el Kafe Antzokia que agotó las entradas hace un mes y que atrajo a la ciudad a una proporción de aficionados extranjeros similar o superior a la del BBK Live. Oficiaron dos nombres radicados en Memphis que se conocen desde hace 50 años: el cantautor soul blanco Dan Penn y el grupo vocal negro The Masqueraders, que rondaban los American Studios.

Como siempre en el Soul 4 Real, ambos actuaron respaldados por la gran banda (tres cuerdas, tres vientos, dos coros, batería y percusión, teclados, bajo y guitarra) dirigida por el guitarrista Íñigo Ortiz de Zárate (The Allnighters) y en la que también figuran Raúl Romo (saxo), Hasier Oleaga (batería), Jimmy Bidaurreta (teclados)…

Sentado y pendiente de las letras del atril (claro, ha compuesto tal cantidad de canciones…) abrió plaza Dan Penn, sureño de 76 años, productor y compositor de éxitos en la memoria de todos (produjo 'The Letter' de los Box Tops, ha escrito 'Do Right Woman, Do Right Man' de Aretha Franklin…), un tipo que se codeó con Elvis Presley (por ejemplo tocó la guitarra eléctrica en el LP 'From Elvis In Memphis'). En 66 minutos interpretó 12 canciones, la del bis a solas: el blues 'Is A Bluebird Blue?', que escribió en 1960 para Conway Twitty y que fue su primera composición como informó en la presentación.

Dan Penn dijo que era la primera vez que actuaba en España, habló demasiado acerca de canciones elaboradas a medias con sus viejos colegas de correrías Spooner Oldham y Chips Moman (quizá lo hizo como añagaza para recuperar fuerzas), sacó a la palestra a su esposa, con la que lleva más de 60 años, seguramente habría sonado igual de satisfactoriamente sin la banda detrás (en plan recital en el Musiketan), entonó bastante bien, facturó pop de Memphis ('I'm Your Puppet', escrita para los Box Tops), asimiló el aire country góspel ('Sweet Inspiration' para las Sweet Inspirations –el grupo vocal de la madre de Whitney Houston que acompañó a Elvis-, un 'The Dark End Of The Street' que compuso para James Carr, que fue coreado por la parroquia en plan misal góspel entre Percy Sledge y Procol Harum, y que resultó ovacionadísimo), subrayó arquetipos soul (el relajado y ambiental 'Do Right Woman, Do Right Man' de Aretha; ¿con una canción así se podrá vivir de los derechos de autor?), y acabó con canciones adultas ('Blue In The Heart', versionada por ejemplo por Irma Thomas) y country depuradamente americano ('Long Ago', para Bobby Patterson). Fue una cita sentimental, una ocasión única e imprevista de disfrutar de una leyenda de verdad a la que pensábamos que nunca cataríamos. Y todo gracias al Soul 4 Real.

Dan Penn generó cierto ambiente góspel. / Garikoitz Arana

Tras el recogimiento con Dan Penn llegó la fiesta con tres amigos suyos desde hace 50 años, tres cowboys negros con lentejuelas y sombreros de 75-76 años, The Masqueraders, que están afincados en Memphis, Tennessee, pero que arrancaron en 1957 en Dallas, Texas (¡hace más de 60 años, también desde el instituto!), que se lo montaron con otros nombres y que desde 1963 funcionan con este. En las filas delanteras del Kafe Antzokia se veía a numerosos músicos locales (de Audience, Atom Rhumba, Los Tupper, Los Runaway Lovers, The Hustlers, Rudy Mental…), y todos alucinaron con las armonías de los tres afrovocalistas, que en 57 minutos arbitraron 12 canciones, las dos últimas inesperadas y a capella, destacando el sincero 'A Change Is Gonna Come' de Sam Cooke.

Recuperados para el mainstream en 2017 gracias a su intervención en el concurso America's Got Talent estadounidenses, en Bilbao The Masqueraders se mostraron contentos («no nos podemos creer esto», «sois el mejor público que hemos tenido nunca», llegaron a decir), bailaron una pizquita como los grupos duduá y cantaron todo el rato al amor (se golpearon el corazón en 'This Heart Is Haunted / Este corazón está cazado' -de Lee Jones en solitario, uno de los Masqueraders-, compararon el tamaño del amor por ti en la balada susurrante que derivó al rock steady jamaiquino 'How Big Is Big?'), nos evocaron ora a los Temptations ('I Ain't Gonna Stop' -no voy a parar hasta encontrar a la chica que he estado buscando durante tanto tiempo, me tomaré mi tiempo-, luego la sofisticada 'Oh My Goodness', ya en el bis 'I'm Just An Average Guy'…), ora a los Holmes Brothers más genuinos (la countryficada y cimera 'I Ain't Got To Love Nobody Else'), ora a Solomon Burke ('That's The Same Thing'), aprovecharon los violines de la nutrida banda vasca a su disposición como haría el gran Al Green ('Now That I've Found You', otra cima), y hasta se colaron en la discoteca ('Do You Love Me, Baby?', muy coreada por el gentío encantado y apretando en el falsete, un gentío donde había bastantes damas extranjeras con vestidos de fiesta). Hum… otro concierto auténtico, único, singular e irrepetible proporcionado por el festival Soul 4 Real, Soul de verdad.