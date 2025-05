Pecos moviliza a sus fans en Bilbao y actuará en Miribilla el día 9 con todo vendido

Isabel Ibáñez Jueves, 1 de mayo 2025, 19:05 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

Los hermanos madrileños Herrero Pozo cogieron la primera sílaba del nombre del hermano menor, el moreno Pedro, y la última del primer nombre del mayor, ... el rubio Francisco Javier, y añadieron la 's' para montar en 1978 un grupo llamado Pecos (no los Pecos, piden). Sus canciones de amor a dos voces resuenan en varias generaciones, la de Javier tan aguda que algunos pensaban que estaba trucada. Lo recuerda el cantante en el libro-disco 'Pecos. Una historia': «Tenía entonces 17 años y fuimos a hacer una entrevista con Joaquín Prat. Él empezó a decir que no se creía que fuera yo quien cantaba 'Acordes' en esa tesitura tan alta y difícil. Se negó a pinchar el disco y no me quedó más remedio que cantarla en directo y en el mismo tono delante de él para que se convenciera. A partir de ahí cambió radicalmente y empezó a programarlo».

Nacidos en 1960 y 1962, alcanzaron lo más alto desde el principio y se mantuvieron ahí hasta 1981, cuando tuvieron que detener la rueda para hacer la mili, primero uno y luego el otro. Pero en esos 4 años coparon portadas de la revista 'Superpop' y disfrutaron y sufrieron el fenómeno fans: «Vivíamos en una cárcel de lujo, no podíamos salir, estaban las puertas llenas de gente...», dice Javier. Y en el escenario, muchas veces ni oían sus propias voces cantando, tal era el volumen del público coreando sus temas. Pedro y Javier, Pecos, en 1979. Víctor M. Vázquez / EFE Aquella vorágine incluyó una tragedia; una chica de 15 años murió en una avalancha al romperse una valla de protección en Barcelona en 1980, durante un programa radiofónico en directo con más artistas. Fue algo que los atormentó aunque no tuvieran responsabilidad: «Recuerdo que había cinco personas por cada asiento, muchas más de las que permitía el aforo», señala el hermano moreno. Salieron y cantaron cuatro canciones en medio del griterío y al terminar marcharon protegidos escondiéndose en un camión. Del fallecimiento de la chica solo se enteraron ya en el hotel, al poner las noticias de noche en la televisión. A partir de ese momento decidieron ocuparse personalmente de la seguridad de sus conciertos. Se licenciaron en el servicio militar y regresaron en 1984, pero las cosas habían cambiado. Perdida la inercia, la denominada Movida lo copaba todo, y su música fue quedando arrinconada. Se enfrentaban a los temas que triunfaban en las emisoras en ese momento: 'Escuela de calor' de Radio Futura, el 'Lobo Hombre en París' de La Unión, las 'Cuatro Rosas' de Gabinete Caligari, 'Ni tú ni nadie' de Alaska y Dinarama... Otro rollo. «Yo no entendía cómo a la gente le podía gustar eso. Más que nada, me parecía la reivindicación de una forma de vida, una forma de moda, una forma de cambiar las cosas radicalmente. De pasar del negro al blanco, como se hace en este país con todo. Y como nosotros no éramos revolucionarios ni en la música, ni en los textos, ni iba con nuestra forma de ser reivindicar absolutamente nada, no entendía nada», reconoce Pedro. Se disolvieron entonces para retornar en 1993 con nuevos álbumes en una segunda etapa no tan fructífera. Y se diluyeron poco a poco. Ampliar En 1978, Pecos en el programa 'Aplauso', con José Luis Fradejas, Mercedes Rodríguez y Silvia Tortosa. EFE Gracias al éxito obtenido en esos años iniciales, colocaron 4,5 millones de copias de sus ocho discos de estudio, cinco recopilatorios y un álbum en directo. El primero, 'Concierto para adolescentes', distribuyó 300.000 ejemplares y llegó a ser triple disco de platino por canciones como 'Esperanzas' y 'Acordes'. Al año siguiente, vendieron medio millón de 'Un par de corazones', el del hit 'Háblame de ti'. En diciembre del año pasado, Pecos anunciaron que se lanzaban de nuevo a la carretera con la gira 'Dos voces y una historia', para celebrar su 45 aniversario con 35 conciertos repartidos entre marzo y diciembre por toda la geografía española, en algunos casos con destinos 'tripitidos', como los de Barcelona y Madrid, y con todas las entradas colocadas en la mayoría de las ciudades. «Nos propusieron hacer una gira como Dios manda y aceptamos porque nos pareció que si lo dejamos para más adelante posiblemente no volvíamos. Pero nuestro principal deseo es divertirnos y que el público que vaya a vernos se divierta», decían antes de afrontar su concierto del 15 de marzo en Santander en entrevista en 'El Diario Montañés'. Ya hay vídeos de actuaciones de esta gira, con ellos cantando el tema 'Háblame de ti', eso de «Por dejar de sentirme en soledad...», y contestados por el público: «Por hacerme tuyo....». El próximo viernes 9 actuarán en el Bilbao Arena de Miribilla con todo vendido. Esta acogida con tantos 'sold outs' les ha permitido, dicen, «ser conscientes de que la gente nos quiere mucho y de que nosotros queremos mucho a la gente. Y de que nuestras canciones han marcado la vida de muchas personas y la nuestra». Amaia Zaldua comparte en el grupo de Facebook su libro de euskera del año 1982 con una pegatina de Lennon y otra de Javier. Facebook Muchos fans llevan años compartiendo impresiones en redes sociales, y existe un grupo de facebook, '45 Aniversario de Pecos/Javier de Pecos club de fans', donde contesta el rubio: «Hola, soy de Chile y me gustaría saber si habrá algún concierto por acá», decía una seguidora hace dos días. Le contesta Javier: «Este año ya está cerrada la gira. Pero nunca se sabe. Un abrazo con todo nuestro cariño desde España. Compartiremos vídeos y fotos para que podamos vivirlo un poquito todos juntos». También se vuelcan en ese foro recuerdos, como el libro de euskera de 1982 de Amaia Zaldua con una pegatina de Lennon y otra de Javier. «Nuestras canciones han perdurado 45 años; a ver si las de ahora lo hacen. No hemos parado de componer estos años. Unas veces a la sombra y otras dando la cara. Me han grabado Mercedes Sosa, Albert Hammond, Dyango o El Puma...», dice Pedro, que deja abiertas posibilidades: «En esta gira no vamos a cantar temas nuevos porque el objetivo es interpretar todas esas canciones que nuestro público quiere escuchar, pero quién sabe... A lo mejor hay una próxima gira y un nuevo disco». Set list (Santander, 15 de marzo) Canciones Déjala De Espuma, De Arena y Sal Por Un Segundo Y Decir Que Te Quiero Canción Para Pilar Luna Olvidarte Juany - Y Te Vas Recuerdos Mi Mundo Háblame De Ti Y Voló Madre Esperanzas Un Manantial de Ternura Que No Lastimen A Tu Corazón Si Tú Los Vieras Guitarra Señor Acordes

