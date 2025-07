Pascual-Vilaplana deja de ser director titular de la Banda Municipal de Bilbao tras diez años

Gaspar Escobar Vallvé Martes, 15 de julio 2025, 16:52 Comenta Compartir

Tras diez años empuñando la batuta de la formación, José R. Pascual-Vilaplana dejará el mes que viene la dirección artística de la Banda Municipal de Música de Bilbao, aunque continuará vinculado al menos un año más como su principal director invitado. Esta es la novedad más destacada de la nueva temporada de la agrupación presentada hoy, un programa de diecisiete conciertos bajo el lema 'Perfiles' que abarca desde música sinfónica contemporánea hasta jazz vocal y creación vasca.

La banda municipal, por tanto, reanudará su actividad tras el verano sin una batuta de cabecera, una circunstancia que la une a otras dos formaciones musicales de carácter público que también carecen temporalmente de esta figura clave: la orquesta sinfónica de Bilbao, la BOS, y la vasca, la Euskadiko Orkestra. Según explicó Pascual-Vilaplana, la decisión de dejar la banda se remonta a «uno o dos años atrás. Siempre es difícil decir que no, pero yo también creo en la alternancia; creo que es buena para ambas partes. Los artistas somos gente muy inquieta y nos gusta cambiar y hacer cosas nuevas», señaló el director valenciano, que agradeció a las autoridades municipales la oportunidad de seguir vinculado a la banda como director invitado. «Después de una década, siento la ciudad de Bilbao como mía, estoy muy a gusto aquí y espero seguir viniendo muchísimas veces», dijo, con un deje de emoción, «No solo has sido el director titular de la banda: has sido su alma, impulso y corazón. Saber que vas a seguir formando parte de esta historia como principal director invitado nos emociona profundamente», expresó la concejala Itziar Urtasun que, junto, con Ana Madariaga, gerente de Bilbao Musika acompañaron al titular saliente en su despedida. «La excelencia musical, de la mano de una calidad humana, ha hecho que nos hayamos enamorado mutuamente en este viaje», alabó Madariaga.

Respecto a la programación, la apertura de la nueva temporada tendrá lugar muy lejos de BIlbao, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, un escenario especial para celebrar el 130.º aniversario de la creación de la banda. El resto de los conciertos se ofrecerán en los espacios habituales de Bilbao, principalmente en el Palacio Euskalduna, pero también en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, el Azkuna Zentroa y otros recintos.

El programa incluye la participación de diez directores invitados, que compartirán podio con el subdirector Iñaki Urkizu Kerejeta y con Pascual-Vilaplana. Además, contempla la participación de importantes solistas entre los que figuran el acordeonista Iñaki Alberdi, la actriz Gurutze Beitia y el tubista portugués Sérgio Carolino. También destacan dos compositoras contemporáneas de gran relevancia, la china Chen Yi y la estadounidense Lindsay Bronnenkant. Asimismo, la temporada contará con tres estrenos absolutos, entre ellos 'Arenal', obra del prestigioso compositor bilbaíno Gabriel Erkoreka, que conmemora los 130 años de historia de la agrupación.

La propuesta musical será ecléctica y variada, desde melodías mediterráneas y ecos del folclore árabe y africano hasta reinterpretaciones de la tradición vasca y clásicos navideños como ´El cascanueces´ de Tchaikovsky. «Más allá de la diversidad estilística, la temporada 2025-2026 se presenta como una afirmación del poder de la música para perfilar identidades, construir comunidad y proyectar futuro desde el compromiso con la excelencia artística y el diálogo con la sociedad», expresó José R. Pascual-Vilaplana.