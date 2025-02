Los parranderos Akatz cerrando el primer Festival Getxo Live

Este domingo acabó el primer Festival Getxo Live, patrocinado por el ayuntamiento en modo «apuesta por acercar al público y visibilizar a las bandas locales». ... De viernes a domingo han actuado nueve grupos teóricamente del término municipal. Una terna por día, con esta asistencia al Muxikebarri, a la sala Arrigunaga, con la gente en pie y aforada para 620 almas: el viernes media entrada (333 exactamente, nos informa la organización) para ver a Vittersweet, Txerri Ugerrak y Skimales; el sábado entradas agotadas para ver a Gildas, Mississippi Queen & The Wet Dogs y Los Brazos (los catalizadores del sold out); y ayer domingo 309 para ver a Rock & Kids (un grupo de rock para niños), Germán Jauregui (participante en La Voz) y los skatalíticos Akatz (¡que se juntaron en 1992 en Bakio!).

O sea que, con la garantía que dan sus 33 años de experiencia (la edad de Cristo), desde las tablas del Muxikebarri Akatz esparcieron como si fuera margarina un repertorio tórrido, pegajoso y genuino de ska jamaiquino y castellanoparlante, 17 temas en 72 minutos disfrutados por una centena de almas, y es que este domingo los 300 (número espartano) que compraron entrada se distribuyeron alícuotamente ante cada interviniente: cien para el bolo de los críos (que se marcharon con sus padres al acabar éste), cien para los fans y amigos del televisivo Germán, y cien para los reyes de la fiesta, estos Akatz que actuaron en ochote uniformado con trajes y liderado por su vocalista Bita (no se notaba por las luces horribles, pero su traje era de un color distinto a l de sus compañeros), un Bita que bailó como una marioneta, como Groucho Marx sin el puro, como un gamberro caminando de noche por el malecón con el ron subido a la cabeza.

Ampliar El trombonista Aratz, bailongo y con el logotipo en la txapela. O. Cubillo

El cancionero parrandero de Akatz estuvo concentrado en el tiempo, lo cual les benefició, ya que estaban obligados a ir al grano, sin dilataciones banales ni distracciones amateurs. Todas sus canciones (17) estuvieron bien, a ninguna le sobró nada y las construyeron con melodías vocales cuidadas, arreglos de vientos bien traídos, guitarra y teclados funcionando al unísono, bajo y batería sosteniendo el entramado, la carnosidad del repertorio, el liderazgo del empático Bita, los parones, los reinicios, los guiños (a Harry Belafonte, a Cab Calloway, a los Isley Brothers y su 'Shout'), el tumbao perezoso en plan los Slackers bizkaitarras, las ganas de vivir ('Predispuesto a ska', porque ya estoy fumado…, ejem, lo dice la letra… estoy de p… madre, no puedo pedir más…), el ver la vida como si se estuviera en un crucero eterno con todos los gastos incluidos ('Better days'), el no querer regresar a casa de lo bien que se lo están pasando (la narcótica 'A casa no voy'), y el ansia por poner a la parroquia en danza (por ejemplo en la apostólica 'La misión').

Akatz abrieron con un reposado aurresku instrumental ('Aurreska'), Bita siempre actuó sonriente como si estuviera en el lado soleado de la calle ('Fiesta 73', bastante Specials), los ocho hicieron canciones costumbristas y localistas ('Bilbao'), como epígonos de Potato se revelaron en 'Eskándalo' (uno de los óptimos temas de la velada, con guiño de los vientos al 'A message to you Rudy'), un par de veces parecieron góticos de Nueva Orleans (en 'Yuyu' y en la versión aún inédita titulada 'Skalofrío', que verá pronto la luz en un vinilo de 10 pulgadas, el tercer volumen de su serie 'Akatz A Go Go'), versionaron a Los Mitos con su desarrollista 'Es muy fácil' (Los Mitos, el grupo bilbaíno de los 60, como les presentó Bita), el ska vocativo de Potato emergió en 'Esa txica' (otra de las cimas de la cita), por el epílogo los presuntamente getxotarras anduvieron muy inspirados en piezas como '1,2,3,4,5,6' (otra canción parrandera en plan ranchera reggae) y la citada 'La misión', y de modo extraño porque se habían pasado del tiempo establecido y el batería dijo que se iban pero se desdijo, dieron un bis con 'Diviértete', o sea el 'Enjoy yourself' de Prince Buster hecho popular en Occidente por los Specials, un tema cuyo mensaje prima en el repertorio de Akatz.