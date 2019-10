La parranda imparable de Chico Trujillo Los vientos llamando a la fiesta y la afición respondiendo. / PIRU LAMIAKO La gran banda de cumbia chilena amalgamó frenesí manonegrista, fragor amazónico y síncope ska en la fiesta que el lunes montó en un Kafe Antzokia copado por juventud inmigrante ÓSCAR CUBILLO Martes, 1 octubre 2019, 15:59

Chico Trujillo es una banda multitudinaria de cumbia chilena que ahora mismo está comenzando una gira europea de casi dos meses con sus primeros seis conciertos seguidos en España, sin días libres, y que luego pasará por Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Benelux… Una gira que se llama como su último álbum, 'Mambo mundial', y con la que celebra sus 20 años, pues se gestó en 1999 en Villa Alemana, 'La ciudad de la eterna juventud'.

Entre las fechas de Zaragoza el domingo y de Pamplona el martes, el lunes Chico Trujillo descargó en el Kafe Antzokia donde congregaron a unas 250 personas (las entradas no eran baratas: 18-24 €). Ondeaba una bandera de Chile, llegaban vaharadas de droga («Es marihuana. De la buena», identificó Óscar Cine solo por el olor), vimos a una cuadrilla que libaba a morro de una botella de Baileys colada de matute, y hacía tanto calor que muchos tipos se quitaron las camisetas y alguna chica se quedó en sujetador.

Ese lunes se subieron a la tarima once músicos con camisas de flores y dieron un concierto de 18 temas en 97 minutos que arrancaron al alza. Durante el ecuador montaron una jarana de fragor amazónico y frenesí manonegrista, y en los dos bises, asaz apaciguadores, destensaron premeditadamente al respetable que gritaba «¡no nos vamos ni cagando!».

Fue una juerga y Piru Lamiako deseó: «Deberían traerlos a las fiestas de Romo». Y antes había imaginado Cine: «Estos son perfectos para las fiestas de Bilbao en La Plaza Nueva, el segundo sábado y sin sillas para que baile el público». Descarado: nosotros solemos acudir a los conciertos a trabajar, a comparar y reflexionar, no somos dados a expansiones lúdicas, pero ese lunes nos contoneamos con la cumbia, coreamos algunas partes facilonas, nos acuclillamos como el resto de la sala cuando lo demandaron los oficiantes, pero, por supuesto, no nos rebajamos a dar palmas ni a ondear los brazos al son de nada ni de nadie.

Aldo Asenjo, El Macha, de 50 años no más. / PIRU LAMIAKO

Lo del Antzoki fue un jolgorio a base de charanga con vientos arrebatados, pasajes lisérgicos seguramente para descansar los músicos y los danzones, folk de la tierra (esos evocadores solos de flautas andinas), mucho síncope ska (vestía una gastada camiseta de The Skatalites el cantante Aldo Asenjo, alias 'El Macha', un vejestorio de solo 50 años que parecía un calco cano de nuestro admirado Pako PKO, el líder de los vitorianos Potato), arreglos de todo tipo (desde las ondas de exótica y las breves batucadas hasta los fugaces guiños al mambo y al celebérrimo 'Brasil'), y un par de sentidas baladas boleristas que fueron de lo más coreado por esa juventud panamericana y multirracial.

Los chilenos empezaron con un intro ska (quizá 'Varga Varga') y a la segunda salió el viejuno El Macha y la peña se volvió loca con la cumbia arrasadora y hedonista 'Así es que vivo yo', que nos recordó a Los Auténticos Decadentes argentinos. Continuaron con las metáforas sexuales de 'Conductor' («Ay que le pasa, que le pasa a mi camión / (que le pasa, que le pasa que no arranca) / Con tan buena, con tan buena conducción / (Que esta dura, que esta dura la palanca)»), nos tragó la parranda de fragor amazónico, y proseguimos con numerosos momentos delirantes.

'La fiesta de San Benito' (tan africana ella), 'La medallita' (versión del Cuarteto Continental que nos revivió a Mano Negra), el ska 'Tus besos son' (versión de Los Hispanos cuyo estribillo cambiaron por 'Tu descontrol' y que nos recordó a Los Fabulosos Cadillacs argentinos), 'Pobre caminante' (de la banda de cumbia chilena La Sonora Palacios, que sonó simple y súper auténtico: «pobre caminante, qué cansado va, pobre caminante, ay qué triste está»), la verbena panhispánica volcánica de (tú lo que quieres es) 'Que me coma el tigre' (¡de Lola Flores!), la montuna, ornitológica y genial 'El pájaro zinzontle' (un standard que dice «todas las mañanas canta el pájaro zinzontle / por todas las costas de mi tierra sabanera»), el instrumental 'El eléctrico' (para que El Macha hiciera mutis por enésima vez para retomar aire), el bolero 'Loca' cantado con emoción por toda la congregación y el cierre con la veloz 'No me preguntes cómo es mi muchacha'.

El Macha en el seno de una banda de once miembros. / PIRU LAMIAKO

Todo lo anterior resultó una apoteosis continuada. Nos hallábamos en el cénit del clímax, pero los dos bises, de 28 minutos para cuatro temas, sirvieron como descompresión, como tranquilina, mediante baladas de título explícito ('Playas marinas'), ska comunitario como los argentinos de La Mosca ('Y si no fuera') y más intención coral ('Malgeniosa'). Eso por no hablar del segundo bis, concedido tras dos minutos de insistencia del gentío, que sirvió para bajar la tensión definitivamente con la exótica, suave y bolerista 'Polluelo'. Pero lo entendemos: que si Chico Trujillo acaban el concierto en la cima de excitación de su afición, ahí nadie quiere largarse y hasta habría habido motín.