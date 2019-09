Pablo Milanés a la altura de su leyenda en Getxo Milanés alternó la guitarra y la voz. / Piru Lamiako De lo mejor del año el concierto en trío en el Muxikebarri municipal del icono cubano global, que ofició solemne, autoconsciente, amoroso y existencial en su gira 'Esencia' ÓSCAR CUBILLO Lunes, 30 septiembre 2019, 15:40

Entradas agotadas hacía dos semanas para ver a Pablo Milanés (Bayamo, oriente cubano, 76 años) el domingo en el auditorio municipal getxotarra, el Muxikebarri, donde entran 800 almas. El maestro presentó así el acto: «Un recital (sic) que consta de canciones viejas, no viejas y algunos estrenos. Es la esencia de todas las etapas de lo que yo considero mi obra completa». Lo dijo nada más sentarse en el centro de la escena, tras oírse a un espectador gritar «¡viva Cuba libre!» con escaso eco entre las butacas mientras aparecía el mito en el tablado. Hum... es paradójico que los trovadores de cabecera de la dictadura cubana, Pablo y Silvio, no pisen la verdad social, no vean al elefante en la habitación, eludan al dinosaurio que sigue ahí al despertarnos y aludan en esencia al amor personal ('Si ella me faltara alguna vez') y al devenir existencial con el peso de la muerte próxima y cuando menos la duda de Dios.

En trío, flanqueado por una pianista y una chelista, Milanés dio un concierto (no un recital, que según la RAE es un «concierto compuesto de varias obras ejecutadas por un solo artista con un solo instrumento»). 23 piezas en 90 minutos exactos (luego la gente se tiró dos más aplaudiendo, pidiendo bis, silbando y protestando en vano) de ambiente culto y elevado, con el mito bien a la voz y con el volumen de la sala quizá demasiado alto, hasta llegar a distorsionar levemente la voz.

El escenario desde la fila 46, en la del Camino de Santiago. / Piru Lamiako

Milanés en su actuación dominical, ornamentada por unas visuales sencillísimas de fondo, reveló ser referencia para numerosos músicos actuales: Pedro Guerra e Ismael Serrano en la inaugural 'Matinal', curiosamente al indie galo Dominique A en la solemne 'Plegaria' («qué es lo que falta para creer que Dios murió / qué es lo que falta para creer quién lo mató»); Jorge Drexler en la subyugadora 'Cuando tú no estás' (con su piano minimal y ripios tipo «todo es ausencia, pierdo la noción de la existencia»); Ana Belén por partida doble (resonó a ella en la letra «de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén» 'De qué callada manera', leída del atril, con piano jazz y primera gran ovación final; y después Milanés contó que había musicado el poema del asturiano Ángel González 'Alga quisiera ser, alga enredada' para el último disco de Ana); su marido Víctor Manuel en 'Comienzo y final de una verde mañana'; o al gran Alberto Cortez en 'La soledad' (de poso tanguero y compungido).

El concierto, que no recital, cursaba solemne ('El largo camino de Santiago', que presentó así: «es una experiencia maravillosa que sirve para encontrar la espiritualidad, a uno mismo, o el amor, ¿por qué no?»; después 'Ya ves, yo sigo pensando en ti', que escribió a los 21 años), a veces aparentemente lineal ('Otoño', a lo Silvio), y Pablo pugnaba por romper la sensación de reiteración mediante juegos barrocos ('Los males del silencio', más que un divertimento e incluido en su álbum 'Renacimiento'), canción de cámara ('Nostalgias', un reflexivo retrato de su país) y esporádicos asaltos al folk cubano ('Hay', luego 'En saco roto', que etiquetó como «un son montuno oriental, la expresión más auténtica de la música cubana»; ya, la que los castristas intentaron extirpar y sustituir por la nueva trova).

Una trabajadora de ambulancia que ayudaba a moverse por las empinadas escaleras a espectadores frágiles de edad avanzada manifestó emocionada al terminar el encuentro: «Qué chulo. Precioso». Sí, en efecto, fue un concierto que entrará en nuestra lista de lo mejor del año (el número 429 de lo que vamos de 2019) y entre las 23 canciones interpretadas esa velada (de un repertorio de 28 en total que buscaba Milanés hojeando el cuaderno de su atril), destacaron sobremanera estas seis, premiadas sucesivamente con ovaciones más arrebatadas y alargadas:

La octava, 'Juegos de muerte' («sucumbiré a la tentación de amarnos otra vez»); la 14ª, 'Los días de gloria', también algo Alberto Cortez («Los días de gloria / Se fueron volando / Y yo no me di cuenta. / Sólo la memoria / Me iba sosteniendo / Lo que un día fue»); la 18ª, 'Amor' (la de la delgadez extrema y «tu pelo ya sin color / sin ese brillo supremo»); la 19ª, que cantó de memoria porque no la encontraba entre los papeles del atril, 'El tiempo, el implacable, el que pasó' (la interpretó transido de nostalgia); y la 22ª y 23ª, las dos últimas, las coreadas en susurros por el respetable, las más ovacionadas: 'Yolanda' («te amoooo… eternamente te amooo»). 'El breve espacio en que no está' (entonada de modo autoconsciente por Pablo, que intercaló aquí los agradecimientos y presentaciones antes de hacer mutis con su dificultosa movilidad entre la ovación merecida del público en pie).

Esta de Getxo ha sido la mejor ocasión de las varias que hemos catado al maestro de Bayamo. Un concierto, que no recital, de lo mejor del año, sí.