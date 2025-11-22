Pablo Maza Quartet, tres pases por el mismo precio

Óscar Cubillo Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

Ayer viernes, antes de subir la cuesta para ver a Hauser en Miribilla, nos dio tiempo a disfrutar del primer pase en el JazzOn Aretoa de la residencia mensual del Pablo Maza Quartet. Fue el pase de las 7.30 pm, de tres piezas en 38 minutos. Y al irnos vimos que una pareja mayor se levantaba y recogía sus cosas (paraguas, abrigos, etc.), y les interpelamos con una educación y calidez que no nos caracteriza: «Señora, se pueden quedar a los siguientes pases por el mismo precio. A los de las 8.30 y 9.30, pues con esta pulserita que les ponen en la entrada pueden entrar y salir si les apetece». Aunque en el local, con sillas y mesitas, entre pase y pase se ameniza a la parroquia con videos de jazz en pantalla grande, y la barra está cerca, en otra estancia, para no molestar en los conciertos.

Ya saben que el club de jazz programa tres conciertos a la semana: los jueves los del histórico cartel del Bilbaína Jazz Club, que ya lleva 35 años ininterrumpidos (este jueves estuvo el trompetista con swing Bartha & Arnedo Quartet); los sábados con otros bolos especiales (hoy tendrá lugar la octava cita de las diez que componen el tercer festival o ciclo JazzOn Fest, protagonizada por el Drumless Trio gallego: el pianista Abe Rábade, el guitarrista Marcos Pin y el bajista Alfonso Morán), y los viernes tiene lugar la serie Impulso, una residencia mensual para dar cancha a músicos emergentes, varios proyectos que dan tres pases por jornada y que, insistimos, se pueden presenciar los tres por los 10-12 euros de entrada. Siguen en el ciclo Impulso hasta fin de año la baterista Adela Green y los saxofonistas Velasquartet (con Miguel Velasco) y el que nos ocupa, el Pablo Maza Quartet (hasta junio también estuvo alternando el bajista eléctrico Beltrán del Álamo).

Venga, al lío. Durante ese primer pase, en su primer parlamento, Pablo Maza presentó a los músicos indicando su procedencia: él al saxo tenor, de Pamplona pero viviendo en Bilbao, a la batería Eneko Arbea, de Pamplona, al contrabajo Jorgito Sánchez, de Pamplona también, y a la guitarra Nicolás Alvear, de Santander. Pablo informó de que antes de Nico iban con otro saxo, y no lo citó por su nombre, pero se refería al saxo alto Eneko Diéguez, guipuzcoano de Irún que los acompañó hasta final de junio y que desde agosto vive en Nueva York, donde permanecerá dos años becado en la Juilliard School.

Ampliar Alvear (guitarra), Sanz (contrabajo), Maza (tenor) y Arbea (batería) helados en 'Luciérnaga'. Óscar Cubillo

Los cuatro tenían frío, y antes de empezar se echaban el aliento a las manos y hacían gestos de calentarse. Y venían vestidos como de excursión al monte, con botas y jerseys gruesos. Recordamos que hace dos veranos vimos al cuarteto de Pablo Maza con otras formación en la terraza del Guggenheim, a 35 grados de temperatura. Ahí salieron vestidos como al mediodía en un camping, y alegó el líder: «habíamos traído ropa más elegante, pero con tanto calor…».

Las tres piezas de ese primer pase estuvieron bien. Fueron dos originales y un standard. Abrieron con quizá la mejor, o más impactante, su blues 'Tofú', con el ímpetu rasposo de los saxos tenores del honky tonk, con el ritmo muy swing y con solos de los cuatro miembros (tradicional a lo Barney Kessel el de la guitarra de Nico Alvear); mutaron en más armónicos en la modernista, intrigante y melódica 'Luciérnaga', también original; y cerraron con la versión de John Coltrane 'After the rain', con guitarra atmosférica a lo Kurt Rosenwinkel (ya ven que albear abarca un gran rango temporal estilístico), ambiente flotante como el de la BSO de 'Matar a un ruiseñor', y la cadencia despaciosa de Pablo Maza al tenor, soplando narcótico y pausado, sabiendo esperar, como un maestro.

Y al acabar el primer pase recogimos los trastos, nos vestimos los polares, conté que estábamos unos 22 (muchos jóvenes), advertí a la pareja de señores mayores que se podían quedar a los tres pases (un chollo: 10 eurillos en la anticipada y 12 en taquilla por tres mini-conciertos sentados, con mesas, ambiente de club, ¡calefacción!, barra…), y subiendo la cuesta de Miribilla hacia el show de Hauser el chelista John Cremer, de 20 años, comentó la jugada: «Me ha encantado el local. Y los músicos también. Sobre todo el contrabajista, que tiene una muy buena articulación, con los dedos puede sacar varias notas de una misma vibración, y el baterista, que ha estado superior en todo, desde el acompañamiento a los solos. El saxo al principio tenía mucho frío y no podía llegar a los altos, debía repetir las escalas pero luego ha calentado y todo bien. Y el guitarrista me resultaba familiar, creo que he coincidido con él tocando en alguna parte. Oye, ¿y en este sitio sólo hay conciertos de jazz?». Sí, tres días a la semana, jueves, viernes y sábado.