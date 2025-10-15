Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia

El grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh afronta un nuevo giro en su proyecto. Cuando están a punto de cumplirse tres décadas de su ... creación, su compositor Pablo Benegas (San Sebastián, 1976) ha abandonado la formación de manera temporal. La noticia se ha dado a conocer este miércoles tras un comunicado del grupo en el que también se anunciaba el regreso de su primera vocalista, Amaia Montero. Los donostiarras explican así la nueva situación del guitarrista: «Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor».

Justo hace un año La Oreja de Van Gogh emitió un comunicado donde daba a conocer que la cantante Leire Martínez y la banda separaban sus caminos. La salida no fue amistosa y desde el primer minuto sonó el nombre de Amaia Montero, que recientemente se había recuperado de sus problemas de salud, para sustituirla.

El regreso de la irundarra era un secreto a voces pero la salida de Benegas ha pillado por sorpresa a los fans del grupo. Muchos especulan con que podría existir una mala relación entre ambos fundadores de La Oreja de Van Gogh pero no con Amaia, con quien mantiene una estrecha amistad. Cuando la cantante irundarra reapareció por sorpresa en el concierto de Karol G, el músico le dedicó unas bonitas palabras que pusieron de relieve la amitad íntima que existe entre ambos.

«Cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'. Y efectivamente, 30 años después sigo sin conocer a nadie como tú. Menuda dosis de amor te estás llevando, querida amiga. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando».

Ampliar Pablo Benegas y Amaia Montero, en 2006. EFE

La respuesta de Amaia no se hizo esperar: «Entonces todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia. Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma, Pablo».

A nivel musical, Pablo Benegas lo ha sido todo en la banda. Además de uno de sus fundadores, era el hombre que escribía las canciones y luego las interpretaba con la guitarra. Hijo de Maite Urbaien y del expresidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), Txiki Benegas, Pablo desveló en la presentación de su libro 'Memoria', donde cuenta cómo es criarse bajo la amenaza de ETA, que La Oreja de Van Gogh «nació en las calles de Donosti». El vínculo entre los integrantes se forjó a través de ¡Basta Ya! y creada tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Se conocieron en un txoko

«Toda mi vida ser un Benegas había implicado una amenaza, miedo, tensión; sobre todo en la adolescencia. El grupo me rescató de ahí y me proporcionó emociones intensas y positivas», apuntó en una entrevista en el 'Xl Semanal' de Vocento.

¿Cómo comenzó el grupo? La carrera de Pablo Benegas está ligada a los inicios de Amaia Montero. La conoció mientras cantaba en un txoko y decidió lanzarse a por ella. Asegura que llamó hasta tres veces a su casa para hablar con la joven. «Si no le insisto, mi vida entera sería otra», afirmó hace unos años recordando aquel instante.

Cuando Montero abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007 se dispararon los rumores de que el motivo era una mala relación con Benegas pero este siempre negó la mayor: «Ella necesitaba un cambio tras diez años muy intensos; quería probar otro camino, pero no hubo ningún desencuentro grave». Casi dos décadas después, Amaia vuelve al grupo que le dio a conocer y Benegas deja su lugar de manera temporal.