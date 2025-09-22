El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Borja Romaña, el descarado cantante. Óscar Cubillo
El Bafle

The Hornies consiguen acabar el Dale Candela Fest

Capitaneada por el vocalista Borja Romaña, la formación festiva y soulera getxotarra puso el cierre en el puerto viejo a un festival solidario perjudicado por la lluvia

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:07

Debido a la lluvia, este domingo acabó en petit comité el 4º Dale Candela Fest, el festival musical (y más cositas) de cuatro jornadas solidario ... con los enfermos de ELA. Y congratulémonos de que acabara con una actuación festiva, y no con un aviso de suspensión de los conciertos. De hecho, el bolo del cabeza de cartel dominical, el gallego Carlos Ares, se celebró in extremis y en intimidad, debajo de la carpita de las personas de movilidad reducida, sin ninguna amplificación, usando solo percusiones (con tanta pandereta hippie parecían hare krishnas), guitarras acústicas y voces. Y sin poder verlos apenas por culpa del mogollón de paraguas abiertos, oímos a volumen muy bajito canciones como 'La boca del lobo' y su tema más conocido, 'Peregrino'.

