Cantando la séptima de las 17, 'Flora y Fauno'. Óscar Cubillo
El Bafle

Santi Campos: «Sois increíbles, pero sé que no vais a cantar»

El cantautor pop, calificado 'muermo' la víspera en Burgos, celebró sus 30 años de carrera en un entrañable recital en el Colegio de la Abogacía, adonde vino con 160 canciones preparadas

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:09

Sí: «Sois increíbles, pero sé que no vais a cantar», manifestó este miércoles al público atento del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, una setentena ... de almas, el entrañable cantautor pop Santi Campos, quien durante tres meses, de octubre a diciembre, celebrará sus 30 años de carrera contando a partir de la publicación en 1995 del primer mini-LP, homónimo, de su grupo Malconsejo, su primer proyecto conocido, tres de cuyas canciones, pertenecientes a su último álbum, 'Vivir bajo el agua' (1999), cupieron en el repertorio de 17 canciones en 70 minutos exactos (de 8.01 a 9.11 pm). Un repertorio que cambia en cada bolo, pues Santi sale sin lista y encima acepta peticiones.

