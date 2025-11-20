Santi Campos: «Sois increíbles, pero sé que no vais a cantar»

Sí: «Sois increíbles, pero sé que no vais a cantar», manifestó este miércoles al público atento del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, una setentena ... de almas, el entrañable cantautor pop Santi Campos, quien durante tres meses, de octubre a diciembre, celebrará sus 30 años de carrera contando a partir de la publicación en 1995 del primer mini-LP, homónimo, de su grupo Malconsejo, su primer proyecto conocido, tres de cuyas canciones, pertenecientes a su último álbum, 'Vivir bajo el agua' (1999), cupieron en el repertorio de 17 canciones en 70 minutos exactos (de 8.01 a 9.11 pm). Un repertorio que cambia en cada bolo, pues Santi sale sin lista y encima acepta peticiones.

Justo antes de la 'increbilidad' Santi hizo notar que había traído el que llama 'pedal del Norte', con el que de su voz saca un eco coral, porque dijo que sabía que no íbamos a cantar, aunque de las 17 canciones el público más bien maduro coreó el estribillo de una: 'xxxx'. Y es que Santi rompió todas las barreras, hasta las invisibles y buñuelescas del difícil auditorio del Colegio de la Abogacía. No en vano, comenzó cantando en pie a un palmo del tiempo, como hace años, décadas ha, hizo en el mismo recinto el bueno de Chuck Prophet, de Green On Red.

Santi presentó numerosos canciones y dijo a qué álbumes pertenecían (al lado de la puerta de entrada tenía a la venta numerosos de ellos), e insistió en que aceptaba peticiones. Algunas las aceptó sobre la marcha y sólo a una se negó: 'Canción del frío'. Alegó: «No, porque no me la sé. Tengo aquí las letras de 160 canciones, pero la de esa no». Y entonces otra voz le solicitó 'Lobos e insectos', y a esa sí accedió y libró el momento. También libró cuando a la tercera canción pisó el cable de su guitarra acústica y se desenchufó, pero él rápidamente se volvió a colocar ante el público para cantarla a pelo, sin amplificación.

Fue otro concierto memorable del bueno de Santi Campos, alto, barbado, espigado y educado. En un par de veces preguntó si estábamos a gusto y contó que la víspera, el jueves, preguntó lo mismo Burgos y una mujer comentó en voz alta: «esto es un poco 'muermo', ¿no?». Lo cual «me afectó más de lo que debería», reconoció el artista, que nos confesó que intentó seguir actuando pareciendo más animado, pero no lo logró y decidió tornarse especialmente triste, momento en el que tocó dos canciones aún inéditas, inspiradas por su padre, fallecido en enero de 2024: una la más emocionante de la velada, la solemne y sentida 'Apri', que evocaba cuando fueron a dejar las cenizas paternas en un pantano de Segovia (Santi nació ahí y creció en Castellón), «algo que es ilegal, o eso creo, aquí hay varios abogados, ¿verdad?» (ironizó), y Santi cantó versos tipo «se convirtió en paisaje / mirando las estrellas», y de seguido 'Amor destartalado', más a lo Vainica Doble, de la que dijo su madre al leer la letra: «veo a tu padre».

Todo lo demás lo protagonizaron las canciones, tocadas con guitarra acústica (trajo dos) y a veces arregladas con una armónica melancólica. Canciones de sincero poso lírico que se intuyen autobiográficas, y que en los primeros momentos del recital incidieron en los golpes del desamor, caso de 'Cleopatra, Reina de África', 'Desde tu jardín' (del grupo Malconsejo) o 'Los torpes' (con lírica tipo La Habitación Roja y con el uso del pedal coral por vez primera).

Y en ambiente cómplice, sin ponerse pesado ni pelota, Santi siguió espigando canciones de las 160 que tenía preparadas, caso de 'Todo el cielo que ves' (que grabó con el grupo The Shannons, repartido entre Madrid, Barcelona y Bilbao; de aquí los Hermanos Orbezua), del country crepuscular con letra descarnada 'Flora y Fauno' (la letra parecía un romance medieval), la lisergia de 'El hombre cometa' («vuela y déjame volar…»; en esta pensamos en cómo la resolvería un 'artista urban', con autotune, y que seguramente gustaría a las nuevas generaciones), del pop (¿auto?) conmiserativo 'Lento', de la oscuridad de Seattle aplicada a 'Arder' (con gravedad vocal 'johnnycasheada', como dijo él), de esa 'Fotos de familia' impregnada de un vocativo amenazador muy a lo Nacho Vegas, y de las dos del bis, también de Malconsejo ('Ríe mejor' y 'Nosoynosoyynoestoy').